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Formula 1 Singapur GP

McLaren 'efsanevi' Singapur GP renk düzenini tanıttı

McLaren, Singapur Grand Prix'si için takımın F1'deki en başarılı dönemini onurlandıran 'Legend Reborn' (Efsane yeniden doğuyor) isimli renk düzenini tanıttı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Marina Bay yarışı için MCL38 araçları, kırmızı ve beyaz Marlboro araçlarının özellikle 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında  Sir Ron Dennis yönetimindeki McLaren'in 1981-1996 MP4 dönemine benzer bir görünümle yarışacak.

Tasarımının yanı sıra, araç kokpitinde Ayrton Senna, Alain Prost ve Niki Lauda da dahil olmak üzere 13 ikonik MP4 sürücüsünün isimleri yer alacak.

McLaren Racing'in pazarlama müdürü Louise McEwen, "Legend Reborn, eski ve yeni hayranları bir araya getirecek şekilde ikonik tarihimizi kutlamanın ve onurlandırmanın harika bir yolu."

"Bu yılki Senna kampanyasının ardından bu görünüm, McLaren hayranları ve OKX müşterileri için dünya çapında benzersiz hikayeler anlatan kampanyalar sunmaya devam ederken OKX ile ortaklığımızı daha da somutlaştırıyor." şeklinde konuştu.

 

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