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Formula 1 / Son dakika

McLaren, efsanevi misafirhanesini küçültüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

McLaren takımı, Formula 1 padoğunda kullandığı ikonik misafirhanesini (motorhome) küçülteceğini ve sezonun kalan kısmında eski haliyle kullanılmayacağını duyurdu.

McLaren, efsanevi misafirhanesini küçültüyor

McLaren, 2007'den bu yana herkes tarafından bilinen 3 katlı gösterişli motorize evini kullanıyordu.

Ön tarafta 13.5 metrelik güneş camlı tasarıma sahip olan bu motorhome'da mutfaklar, servis alanları, toplantı odaları, pilot odaları, pazarlama ve medya ekibi için özel ofisler bulunuyordu.

Ancak daha sürdürülebilir bir gelecek planlayan McLaren için çok sayıda tır ile taşıdığı ekipmanları sorgulamaya başladı.

Seyahat harcamalarını ve karbon etkisini azaltmanın yollarını değerlendiren McLaren, sonunda ünlü motorhome'unu küçültme kararı aldı.

Takım tamamen yeni bir motorhome yaptırmak yerine, eski büyük motorhome'unu küçülttürüyor.

Imola'ya daha küçük bir geçici motorhome getiren takım, güncellenmiş motorhome'unu Monaco GP'ye yetiştirmeyi planlıyor.

Eski motorhome'un bileşenlerinin taşınması için 17 tır gerekiyordu. Motorhome'un küçültülen versiyonunun 8 tırla taşınabilmesi planlanıyor.

McLaren F1 Takım Patronu Andreas Seidl, "Çok fazla ayrıntıya inmek istemiyorum ama McLaren olarak odak noktalarımızdan birisi gelecekte bunun nasıl taşınacağı, nasıl kurulacağı ve nasıl kullanılacağı açısından çok daha sürdürülebilir bir çözüme sahip olmaktı. Açık hedefimiz daha sürdürülebilir bir çözümdü." dedi.

McLaren'deki değişiklik, F1'in sporun gelenekleri haline gelen abartılı motorhome'lardan uzaklaştırmaya çalışmasıyla geldi.

F1'in patronlarından Ross Brawn, devasa motorhome'ların Avrupa boyunca dolaştırılmasının pek mantıklı olmadığını söylemişti.

Seidl, takımların küçültülmesi çalışmalarına karşı olmadıklarını ve hatta bu tür şeyler için pistlerde kalıcı tesislerin kurulabileceğini söyledi.

Seidl, "Gelecekte böyle çözümleri çok fazla destekleriz. Bunu daha çok orta vadeli bir konu olarak görüyorum ancak bu konudaki görüşmeler hâlâ devam ediyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

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