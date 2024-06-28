McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi

McLaren, Avusturya Grand Prix'sine güncellemeler getiren az sayıdaki takımdan biri olarak, yeni bir ön kanat ve süspansiyon kaplamalarını tanıttı.

Bu modifikasyonların ana işlevi, McLaren'ın MCL38'inin düşük ve yüksek hızlardaki viraj performansında dengesizliği iyileştirmek.

Geliştirmelerin amacı hakkında konuşan takım patronu Andrea Stella, "Odağımız, Miami'ye getirdiğimiz ön kanatla pist kenarında gösterdiğimiz gelişim yönünü sürdürmek. O konseptin iyi çalıştığını gördük, bu yüzden bu yönde ilerlemek istedik. Bu, özellikle aracın düşük hız davranışını iyileştirme yolunda bir başka girişim." dedi.

Kanattaki değişiklikler, süspansiyon elemanlarına daha iyi hava akışı sağlamak amacıyla, kanatların genişliği boyunca bazı ince geometrik ayarlamalar içeriyor. Ancak, değişikliklerin çoğu kanadın dış kısmı ve uç plakada yapıldı, çünkü takım kanadın dış hava akış özelliklerini değiştirmeyi hedefliyor.

Uç plakanın ön ve arka kenarlarının şekli oldukça önemli ölçüde değiştirildi ve keskin kenarlı eski tasarımın yerine daha yumuşak bir eğri tercih edildi (yeşil kesik çizgi). Ayrıca, uç plakanın kavisli kısmında da sadece diğer yeni tasarım özelliklerine uyum sağlamakla kalınmayıp aynı zamanda dalış kanadının özelliklerini güçlendirmek amacıyla bazı ayarlamalar yapıldı.

Yarı ayrık tipteki kanat uçları da optimize edildi ve daha geniş dış hava akışı oluşturmak amacıyla genişletildi, arka uç elemanı da uzatıldı ve uç plakanın değiştirilmiş arka kenarı ile uyumlu hale getirildi (kırmızı ok).

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hem düşük hem de yüksek hızda iyi performans gösteren bir araç bulma mücadelesi, McLaren'a özgü bir durum değil, Stella'nın da belirttiği gibi, bu mevcut düzenlemeler tarafından dayatılan bir sınırlama olduğu için herkes bunu sağlamaya çalışıyor.

"Özellikle bu nesil araçlarla ve bu nesil ön kanat düzenlemeleriyle, geometriler çok sınırlı."

"Düşük hızda istediğinizi, düz bir hatta istediğinizi ya da yüksek hızda istediğinizi başarmak çok zor.

"Tüm takımların karşı karşıya olduğu bir zorluk olduğunu biliyorum ve bu da ön kanatta gelişim getirmenin neden zor olduğunu açıklıyor. Umarım üzerinde çalıştığımız bu güncellemeler, düşük hızda bazı faydalar sağlar ama yüksek hız veya düz çizgi üzerinde olumsuz bir etki yapmaz." dedi Stella.

Süspansiyon kaplamalarına yapılan küçük ayarlamalar, ön kanattan gelen farklı bir hava akışına yardımcı olmak amacıyla yapıldı.

"Sadece kaplamalar değişti, çünkü ön kanadı değiştirdiğinizde, arka tarafa giden akış biraz değişir."

"Bu yüzden, bu hafif zemin topolojisi varyasyonu için aşağı akış bileşenlerini optimize etmeniz gerekiyor.”

"Bu çok normal. Takımlar ön kanat güncellemeleri getirdiğinde, fren kanalları ve süspansiyon kaplamalarını da güncellediklerini giderek daha fazla görüyorum. Bu tamamen aerodinamiyle ilgili." dedi Stella.