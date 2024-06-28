Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi

McLaren'ın Verstappen'e daha da yaklaşma hamlesi Red Bull Ring'de devam ediyor.

Neva Ünsaldı
McLaren MCL38 ön kanat uç plakası karşılaştırması

McLaren MCL38 front wing endplate comparison

Fotoğraf: Uncredited

McLaren, Avusturya Grand Prix'sine güncellemeler getiren az sayıdaki takımdan biri olarak, yeni bir ön kanat ve süspansiyon kaplamalarını tanıttı.

Bu modifikasyonların ana işlevi, McLaren'ın MCL38'inin düşük ve yüksek hızlardaki viraj performansında dengesizliği iyileştirmek.

Geliştirmelerin amacı hakkında konuşan takım patronu Andrea Stella, "Odağımız, Miami'ye getirdiğimiz ön kanatla pist kenarında gösterdiğimiz gelişim yönünü sürdürmek. O konseptin iyi çalıştığını gördük, bu yüzden bu yönde ilerlemek istedik. Bu, özellikle aracın düşük hız davranışını iyileştirme yolunda bir başka girişim." dedi.

Kanattaki değişiklikler, süspansiyon elemanlarına daha iyi hava akışı sağlamak amacıyla, kanatların genişliği boyunca bazı ince geometrik ayarlamalar içeriyor. Ancak, değişikliklerin çoğu kanadın dış kısmı ve uç plakada yapıldı, çünkü takım kanadın dış hava akış özelliklerini değiştirmeyi hedefliyor.

Uç plakanın ön ve arka kenarlarının şekli oldukça önemli ölçüde değiştirildi ve keskin kenarlı eski tasarımın yerine daha yumuşak bir eğri tercih edildi (yeşil kesik çizgi). Ayrıca, uç plakanın kavisli kısmında da sadece diğer yeni tasarım özelliklerine uyum sağlamakla kalınmayıp aynı zamanda dalış kanadının özelliklerini güçlendirmek amacıyla bazı ayarlamalar yapıldı.

Yarı ayrık tipteki kanat uçları da optimize edildi ve daha geniş dış hava akışı oluşturmak amacıyla genişletildi, arka uç elemanı da uzatıldı ve uç plakanın değiştirilmiş arka kenarı ile uyumlu hale getirildi (kırmızı ok).

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hem düşük hem de yüksek hızda iyi performans gösteren bir araç bulma mücadelesi, McLaren'a özgü bir durum değil, Stella'nın da belirttiği gibi, bu mevcut düzenlemeler tarafından dayatılan bir sınırlama olduğu için herkes bunu sağlamaya çalışıyor.

"Özellikle bu nesil araçlarla ve bu nesil ön kanat düzenlemeleriyle, geometriler çok sınırlı."

"Düşük hızda istediğinizi, düz bir hatta istediğinizi ya da yüksek hızda istediğinizi başarmak çok zor.

"Tüm takımların karşı karşıya olduğu bir zorluk olduğunu biliyorum ve bu da ön kanatta gelişim getirmenin neden zor olduğunu açıklıyor. Umarım üzerinde çalıştığımız bu güncellemeler, düşük hızda bazı faydalar sağlar ama yüksek hız veya düz çizgi üzerinde olumsuz bir etki yapmaz." dedi Stella.

Süspansiyon kaplamalarına yapılan küçük ayarlamalar, ön kanattan gelen farklı bir hava akışına yardımcı olmak amacıyla yapıldı.

"Sadece kaplamalar değişti, çünkü ön kanadı değiştirdiğinizde, arka tarafa giden akış biraz değişir."

"Bu yüzden, bu hafif zemin topolojisi varyasyonu için aşağı akış bileşenlerini optimize etmeniz gerekiyor.”

"Bu çok normal. Takımlar ön kanat güncellemeleri getirdiğinde, fren kanalları ve süspansiyon kaplamalarını da güncellediklerini giderek daha fazla görüyorum. Bu tamamen aerodinamiyle ilgili." dedi Stella.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc, sprint sıralama turlarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi
Sonraki haber Alpine, 2026'da Ferrari'nin F1 motorunu kullanmaya başlayabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"

Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Turumun silinmesi utanç verici"
F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!

FIA F2
Spielberg
F2 Avusturya Sprint: Bearman ilk F2 zaferini kazandı!
Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"

Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"

Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Verstappen kendi ligindeydi"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti
Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Formula 1
Avusturya GP
Piastri: "Lando ve Max'i aynı anda geçmek istedim!"

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye