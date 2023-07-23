McLaren, düşük hızda halen zayıf olduğunu düşünüyor

Son iki yarıştır tam anlamıyla kanatlanan McLaren'in bu hafta sonu zorlanması bekleniyordu, nitekim aracın düşük hızlı pistlerde zayıf olduğu düşünülmekteydi.

Ancak takım bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı, nitekim Norris pole pozisyonunu sadece 0.085 saniyeyle kaçırırken, Oscar Piastri de dördüncü sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ardından şaşkınlığını gizlemeyen Norris, mevcut performanslarının en büyük sebebi olarak Hungaroring'in düşük değil orta hızlı bir pist olmasını gösteriyor.

Norris, "Herkes Hungaroring'i düşük hızlı bir pist olarak görüyor, aslında orta hızlı bir pist. Tur boyunca ikinci vitese ihtiyaç duymuyoruz bile."

"Düşük hızlarda halen zorlanıyoruz, bu yüzden ilk virajda, şikanda ve 12. virajda yavaş kaldık. Buna rağmen pole pozisyonundan sadece 0.08 saniye yavaş kalmak büyük başarı.

"Bence hala bazı zayıflıklarımız olduğu açık ve bu zayıflıklar belli yerlerde kendini gösterecek, Spa'da bile 1. Viraj gibi belli yerlerde daha da zorlanacağız. O virajdan zaten korkuyorum."

"Ama evet, pek çok olumlu noktadan da söz edebiliriz, halen zirvedeyiz, pole pozisyonunun çok yakınındayız."

"Mutluyum, takım harika bir iş çıkarıyor. Kaydettiğimiz ilerlemeden dolayı gurur duyuyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, arrives in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella da düşük virajlardaki eksikliklerine değindi ve pilotlarının yüksek hızlı bölümlerde iyi performans göstererek bu eksiklikleri kapattığından söz etti.

Stella, "Macaristan'ın düşük hızlı bir pist olduğu söylenmekte, ancak aslında orta hızlı virajlardan oluşan, çoğunlukla orta hızın hakim olduğu bir pist."

"Pist, diğer pistlere göre çok daha fazla orta hızlı viraja sahip, ayrıca yüksek hızlı virajlar da var, örneğin dördüncü ve 11. virajları 230 km/s ile alıyorsunuz."

"Bu aslında her araç için ilginç bir test çünkü nerede rekabetçi olduğunuzu görebiliyorsunuz. Verilere baktığımızda orta ve yüksek hızda güçlü olduğumuzu görüyoruz, 1. ve 12. virajlarda ise zaman kaybediyoruz."

"Yüksek hızda zaten rekabetçiydik, ancak artık orta hızda da rekabetçi gibi duruyoruz."

"Düşük hız konusunda hala yapılması gereken işler var. Araç dengesinde değişikliklere gitmemizin sebebi, güncellemelerin ön tarafta da, arka tarafta da yere basma gücünü arttırması."

"Ancak yere basma gücünün dağılımını değiştiremiyoruz. Virajın ortasında, frenlemede ve çekişte biraz daha fazla yol tutuşuna sahip olmak istiyoruz. Şimdilik bunu başaramadık." dedi.