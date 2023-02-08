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McLaren, DP World ile anlaştı

McLaren Racing, DP World ile büyük bir ortaklık anlaşması imzaladığını resmen duyurdu.

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McLaren, DP World ile anlaştı
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DP World, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli büyük bir lojistik şirketi olarak biliniyor ve yıllık geliri milyarlarca doları buluyor.

McLaren ve DP World, bugün itibariyle uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Ortaklık sayesinde, McLaren F1 Takımının tedarik zinciri daha hızlı, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirilecek.

DP World'ün akıllı lojistik çözümleri, McLaren'ın küresel ve karmaşık tedarikçi ağıyla arasında verimli bir köprü kurmak, devam eden gelişim sürecini ve pistteki performans kazanımını desteklemek amacıyla netlik ve basitlik getirecek.

DP World ise McLaren sayesinde, müşteriler, potansiyel müşteriler ve paydaşlarla etkileşim kurmak için küresel bir platforma sahip olacak. Ortaklık, otomotiv, teknoloji ve enerji sektörlerindeki büyüme planlarının da önemli bir parçasını oluşturacak.

 

DP World markasına ait logolar, 2023 F1 sezonunda kullanılacak MCL37 aracında ve pilot tulumlarında yer alacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "DP World'ü McLaren ailesine kattığımız için çok heyecanlıyız."

"Lojistik, Formula 1 gibi küresel bir sporda önemli bir konudur ve DP World'ün akıllı çözümleri, iş ortağımızın ve tedarik zinciri ağımızın verimliliğini artırmamıza yardımcı olarak, hem pistte hem de pist dışındaki performansa katkıda bulunacak."

"Sporumuzdan kaynaklanan emisyonları azaltma yolculuğumuz da dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik konusundaki değerlerimizi paylaşan bir markayla ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz."

"2023'te, DP World ile birlikte yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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