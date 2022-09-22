McLaren, dördüncülük uğruna güncelleme getirmeye devam edecek

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Yeni Formula 1 dönemi McLaren için Barselona'da yapılan sağlam bir kış testiyle iyi şekilde başladı. Ancak bunu Bahreyn testlerinde yaşanan fren sorunları takip etti.

Zorlu başlangıcın ardından McLaren, kısmen agresif bir gelişim yolu tercih ederek şampiyonada beşinci sıraya kadar yükseldi ve dördüncü sıradaki Alpine'in sadece 18 puan gerisinde yer alıyorlar.

McLaren için durumu iyi kılan şey, tüm güncellemelerin ekibin öngördüğü gibi çalışmasıydı.

Teknik direktör James Key, "Bir tasarıma veya güncellemeye yanıt verme anlamında her şey oldukça iyi çalıştı."

"Yılın başında, performansı artırmaya yardımcı olacak bazı şeyler gördük. Bu nedenle hızlı ve proaktif şekilde harekete geçtik."

"Bu işe dahil olan insanlar övgüyü hak ediyorlar. Fakat bitime altı yarış kala artık yeni parça gelmeyeceğini düşünen varsa yanılıyor."

"Güncelleme paketleri konusunda agresif bir yaklaşım benimsedik. Her adım üzerinde çok çalıştık ve her biri yaklaşık beş ila altı yarış sürdü."

"Her paket de planlandığı gibi çalıştı ve her adım bizi birkaç ondalık hızlandırdı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hâlâ yeni paket üzerinde çalışıyoruz ve kalan yarışlarda bazı küçük güncellemeler olacak."

"Piste pek çok paket getirdik ve bunlar bize istediğimizi verdi." dedi.

2023'te daha az agresif bir kalkınma hızı mı?

Ancak Key'e göre, yüksek gelişim hızı, bunun için canla başla çalışmak zorunda olan personel üzerinde de izler bırakıyor. Bu yüzden gelecek yıla iyi bir araçla başlamanın son derece önemli olacağı görüşünde.

"Sezona rekabetçi bir araçla başlarsanız, gelişim planını buna göre ayarlayabilirsiniz."

"Böylece daha az şey yapabilir ve en çok fayda sağlamayı beklediğiniz kısımlara daha fazla odaklanabilirsiniz."

"Gelecek yıl içinde olmak istediğimiz durum bu çünkü bu agresif gelişim programını sürekli devam ettiremeyiz."

"Gerçekten tam gaz ilerliyoruz."