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McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

McLaren takım patronu Andrea Stella, diğer takımlardan esinlendiklerini, ancak direkt kopyacılıktan söz edemeyeceklerini öne sürmekte.

Altay Gök
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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, celebrate after Qualifying

Avusturya'da üç haftalık güncelleme harekatına başlayan McLaren'in şu ana kadar epey iyi gittiğini söyleyebiliriz, nitekim takım tam anlamıyla uçuşa geçti.

Geçen hafta güncellenmiş aracı süren Lando Norris, hafta sonu boyunca önlerde yer almış ve damalı bayrağa dördüncü sırada ulaşmıştı.

Bu hafta Oscar Piastri de yeni araçla pistteydi ve güncellemelerin etkisi hemen göründü: Norris ikinci olarak ilk çizgiye dönerken, Piastri de üçüncü olarak kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Birçok kişiden takdir gören bu performans, doğal olarak takımın tasarım olarak Red Bull'u kopyalamaya başladığı yorumlarına da yol açtı. 

Red Bull tasarımından esinlendiklerini itiraf eden Andrea Stella ise aracın sadece "düz bir kopya" olarak görülemeyeceğini düşünüyor.

Stella, "Her takım diğer takımlardan ilham alır. Hepimiz fotoğraflara ve Cuma günü sergilenen araçlara bakarak değişiklikler yapabilecek donanıma sahibiz. Yani, evet diğer araçlardan ilham almaktayız."

"Ancak ilham almak, diğer aracın geometrisini kopyaladığınız, bilgisayar simülasyonunda ya da rüzgar tünelinde test ettiğiniz ve araca yerleştirdiğiniz anlamına gelmez."  

"Eğer böyle bir şey yaparsanız performansınız düşer, çünkü aracınız buna göre optimize edilmemiştir." 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Kilit unsur, bazı konseptlerin daha hızlı ve daha uzun süre geliştirmenize olanak tanıyacak daha fazla potansiyele sahip olduğunu anlamak. Bunun için doğru anda doğru insanlara sahip olmalısınız."

"Bu noktada bir isimden bahsetmek istiyorum: aerodinamik departmanımızın lideri Peter Prodromou."

"Kavramsal anlamda zaten olağanüstü bir iş çıkarıyor, ancak aynı zamanda tüm departmanı organize etti ve onlara ilham verdi." dedi.

Red Bull aracıyla ilgili iddialara bir kez daha değinen Stella, "Eminim tüm takımlar Red Bull aracına bakarak ilham almıştır, tıpkı diğer araçlara ait tüm fotoğraflardan ilham aldıkları gibi."

"Hemen hemen tüm takımların mümkün olduğunca çok fotoğraf çekme fırsatı yakalayan profesyonel fotoğrafçıları var."

"Eğer 'evet, bunu gördük ve artık bir çözümümüz var' dersem aerodinamik departmanımızı küçümsemiş olurum."

"Diğer konseptleri görüyor ve belki bunu yapabileceğinize dair bazı düşünceler ediniyorsunuz. Ama sonra kendi işinizi kendi yinelemenizle yapmak zorundasınız, aksi takdirde gerçekten işe yarayan bir şeye ulaşamazsınız." dedi.

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