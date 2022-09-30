McLaren, "deneysel" güncelleme paketiyle yavaş virajlarda güçlenmeyi bekliyor

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Woking merkezli takım, Singapur GP'sine "yılın en büyük güncelleme paketi" olarak adlandırdıkları birtakım önemli parçalarla geldi.

Parçaların arasında güncellenmiş bir taban, ince ayarlanmış difüzör kuyruğu ve yeni bir sidepod yer almakta. Ön fren kanalları da yenilendi.

Bu hafta sonu sadece Lando Norris tarafından kullanılacak olan güncellemelerin amaçları hakkında konuşan teknik direktör James Key, "Sanırım önümüzdeki pistler, düşük ve orta hızlı virajlarda aracın güçlü olmasını umduğumuz pistler."

"Güncellemelerimiz belki bu pist [Marina Bay] için çok ideal olmayabilir, ancak Japonya gibi pistlerde epey güçlü olacağız."

"Yeni parçalarla ilgili öğrenilecek çok şey var, getirdiğimiz diğer tüm paketlerde olduğu gibi bunu gerçekten hissetmeniz, aracınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor."

"Pazar gecesine kadar araç ayarları ve gitmemiz gereken yön konusunda oldukça iyi fikirlere sahip olacağız. Bu hafta sonu bir öğrenme süreci olacak ama Japonya'da daha fazlasını elde edeceğimizi düşünüyorum. Ne olursa olsun, anlamaya çalıştığımız ve üstünde denemeler yaptığımız birkaç kilit nokta var." dedi.

McLaren MCL36 rear detail Photo by: Alex Kalinauckas

Duruma güncellemeleri Singapur GP'sine yetiştirmek için harcanan iş yükü açısından da bakan Key, takımın tüm sezon boyunca hiç bu kadar büyük bir çaba sarf etmediğini öne sürdü.

Key, "İş yükü ve konsept açısından bakıldığında bu sezonun en büyük güncellemesi. Ayrıca biraz da deneysel bir paket, amacımız yeni bir şeyler öğrenmek. Aracı piste çıkartmak epey ilginç olacak." dedi.

Takım en erken Japonya'da iki araca birden güncelleme getirebilecek, yine de Key, en azından bu hafta sonu tek bir aracın yeni parçalarla piste çıkmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Zamanlama ile ilgili bir soru üzerine Key şunları söyledi: "Bu işler her zaman bir şeylerden feda edip bir şeyler kazanmak şeklinde gerçekleşir. Güncellemeler için birkaç yarış daha bekleyebilirsiniz, ancak performans açısından daha iyi olabileceğiniz yarış sayısı da azalmış olur."

"Bence lojistik olarak, belirli bir paketin bazı mekanik rötuşları olsun, şasi düzeltmesi olsun, büyük bir şeyler yapmak kolay değil."

"Dolayısıyla Singapur güncelleme getirmek için mantıklı bir pist, zaten birkaç takımın daha buraya güncelleme getirdiğini gördük. Eğer sadece bir parçaysa, bu parçayı istediğiniz pistte getirebilirsiniz. Ancak kapsamlı bir paketiniz varsa, mantıklı bir hedef seçmelisiniz."

"Avrupa'dan döndükten ve yarışlara birkaç hafta ara verdikten sonra Singapur bariz bir hedefti." dedi.

McLaren MCL36 side detail Photo by: Giorgio Piola