McLaren, DAS konusunda Mercedes'e "şapka çıkarıyor"

Mercedes sürücülerinin direksiyonu iterek ve çekerek ön tekerleklerin açısını ayarlamasını sağlayan cihaz, rakip takımların dikkatini çekmişti.

Bazıları şimdiden bu sistemi araçlarına uygulayıp uygulayamayacağına bakıyor. Ancak McLaren, henüz bu takımlardan biri değil.

Seidl, "Her şeyden önce, Formula 1'de görülmesi harika olan bu tür bir girişim için Mercedes'e şapka çıkarmak gerekiyor. Mercedes'e, yaptıkları bu şeyi halka açıklamış olmaları için de şapka çıkarmak gerekiyor."

"Sistem hakkındaki detayları bilmiyorum. Bu yüzden onu yargılamanın veya ne getirdiğini yargılamanın yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Bunu kopyalamaya çalışıp çalışmayacağımız bir sonraki soru. Ama şu noktada bir takım olarak bulunduğumuz duruma odaklanmak zorundayız, şimdi Mercedes'ten bir sistem kopyalamaya çalışmak yerine, buna kıyasla daha büyük adımlar atabileceğimiz başka alanlar var."

"Dürüst olmak gerekirse, şu anda bir takım olarak bulunduğumuz durumdan ötürü hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Şu anda üzerinde çalışmamız gereken o kadar çok alanımız var ki, şu anda Mercedes gibi bir ekibe kıyasla zaten gerideyiz."

"McLaren'a odaklanıyoruz. Tabii ki hedefimiz gelecekte tekrar oraya ulaşmak." dedi.

Mercedes'in yaklaşık bir yıldan uzun süredir üzerinde çalıştığı bu tasarım, Alman üreticinin başarıya olan açlığının iyi bir göstergesi olabilir.

Böyle düşünüp düşünmediği sorusuna Seidl, "Cevaplamak zor çünkü Mercedes içinde neler olduğunu detaylı olarak bilmiyorum. Fakat Toto'yu biliyoruz, son altı yılda sonuçları görüyoruz, bence hepsi kendi başına zaten bir şeyler anlatıyor."

"Bu adamların yıldan yıla, her hafta sonu sürücüleriyle birlikte neler yaptığını görmek etkileyici. Ama benim için daha etkileyici olan şey, kötü geçen hafta sonlarının ardından durum onlar için kötü gittiğinde veya kendileri için zor bir hafta sonu olsa bile bir şekilde geri dönmeyi başarıyor olmaları."

"Durumla başa çıkabilmeleri ve daha sonra da geri dönüyor olmaları. Bence bu, hepimizin bakabileceği ve saygı duyabileceği bir şey. Bugünlerde F1'in kıyas noktası onlar. Umarım bir noktada onları yenebiliriz."

Haas takım patronu Gunther Steiner de konu hakkında konuştu.

"Herkes Mercedes'in direksiyon sistemini tartışıyor, ancak kimse tam olarak hangi işlevi yerine getirdiğini bilmiyor, bu yüzden bana bunu sormayın. Padoktaki herkesin bu konuda kendi fikirleri var, ancak bir şeyi bu kadar hızlı tahmin etmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yine de bu sistem kurnazca ve mantıklı!"

"Bence bu sadece onu geliştirmekle ilgili değil, gerekli tüm testleri yapmak ve çalıştığından emin olmakla da ilgili. Ek olarak, sürücünün sürüşünü etkiliyor ve buna alışmanız gerekiyor."

"Mercedes'te sadece Brackley'de binden fazla kişi çalışıyor ve Stuttgart'ta kaç tane daha uzmanın Formula 1 aracını geliştirdiğini bilmiyorum ve takımın gerçekten çok parası var."

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