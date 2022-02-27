McLaren: "Dalgalanma bizi neden bu kadar az etkiledi bilmiyoruz"

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Formula 1 takımları, 23-25 Şubat tarihleri arasında, Barcelona'da 2022 araçlarını ilk kez test etme fırsatı yakaladılar. Pilotlar araçlardan memnun olmakla birlikte, neredeyse tüm takımlar uzun süredir görülmeyen bir problemle karşı karşıya kaldılar: dalgalanma, yani "porpoising". Araçlar son hızda hareket ederken yaşadıkları ani yere basma gücü kaybı dolayısıyla tekrar tekrar zıplamaktalar.

Dalgalanma bazı takımlara ciddi baş ağrısı yaşattı. Mercedes, Barcelona'da geçici bir taban kullanmak zorunda kalırken Alfa Romeo herhangi bir çözüm bulamadı ve sorunu Bahreyn'de çözmeyi umut ediyor.

Ancak McLaren, bazı test parçalarının aero platformunu aniden değiştirip sorunu tetiklemesi dışında bu sorunla neredeyse hiç karşılaşmadı.

McLaren teknik direktörü James Key, Woking merkezli ekibin dalgalanmaya karşı "bağışıklık kazanmadığını", ancak bunun başlarını ağrıtmayacağını düşündüğünü söyledi.

"Bazı test parçaları dalgalanmayı tetikliyordu, fakat bu parçaları söktüğümüzde sorun otomatik olarak çözüldü. Aerodinamik açıdan da çözülebilecek bir sorun."

"Dalgalanma bizim için testler boyunca ciddi bir sorun olmaktan uzaktı. Araçların gelişim eğrisine bağlı olarak bu sorunla yeniden karşılaşma ihtimalimiz de var elbette. Biraz etkilenebiliriz, fakat garajda bu konuya dair genel bir endişe veya pilotlar arasında genel bir rahatsızlık bulunmuyor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alessio Morgese

Key, takımın bu sorunu özel olarak ele alan bir araba yaratacak kadar zeki olmadığını itiraf etmekle birlikte araç tasarımının bu kadar istikrarlı olmasının tamamen tesadüf olmadığını düşünüyor.

"O kadar da zeki olmadığımızı söylemem gerek, fakat gerçek şu ki bu simüle etmesi epey zor bir problem."

"Simüle edebildiğimiz şeyler genelde lastik sertlikleri aracın o anki ayarları. Eğer simülatör şasi ile uyumluysa, o zaman doğal bir frekans alabilirsiniz. Ayrıca aracın ön kütlesini de unutmayalım."

"Bu durumun tamamen şanstan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Stabil bir araç yapmış olmamızın bu durumda rolü var. Ayrıca aracın çeşitli sürüş yüksekliği koşullarında yüklenmeye ne kadar iyi dayandığı gibi durumlar da önem taşıyor."

"Fakat özellikle tasarımda bu soruna odaklandık dersem yalan söylemiş olurum. Tüm takımlar öyle ya da böyle dalgalanan araçlara alışacaklar. Umarım en kısa zamanda üstesinden gelebilir ve kalıcı bir çözüme varabiliriz."

Ancak Key, dalgalanmanın takımların asla tamamen kurtulamayacağı bir şey olabileceğini ve sürücülerin belirli pistlerde bununla yaşamak zorunda kalabileceğini düşünüyor.

“Uzun zaman sonra yeniden yer etkisi çağına girdik. Muhtemelen araçlar her zaman bunun gibi bir miktar 'doğal tepkiler' verecekler."

“Dalgalanma yeni kuralların doğasında var. Ama sanırım bunu yönetmeyi öğreneceğiz."

"Bu araçlar hakkında öğrenecek çok şey var. Bu yüzden dalgalanmanın ortadan kaldırılabileceğini düşünmüyorum, çünkü bu fiziksel bir şey. Ancak bunu yönetme açısından, biraz geliştirme çalışmasından sonra önemli ölçüde daha az sorun olabileceğini düşünüyorum."