McLaren da öne eğim oranını azaltmayı değerlendiriyor

Red Bull'un öncülüğünü yaptığı öne doğru eğimli konseptin geliştirilmesi konusunda artık sona yaklaşıldığı düşünülüyor. McLaren, büyük ölçüde Mercedes'in kullandığı düşük eğim seviyesine dönüşü reddetmiyor. Bu sene, Mercedes motoru kullanan Racing Point de yüksek eğim felsefesinden vazgeçmişti.

McLaren'ın teknik patronu James Key, konseptte bu kadar büyük değişiklikler yapmanın özellikle de mevcut kuralların son senesinde riskli olduğunu kabul ediyor.

Motorsport.com'un da olduğu seçili medyaya konuşan Key, bu konsepti geliştirme konusunda doğal sınıra ulaştıkları görüşünü kabul etti.

Buna karşı Key, uzun vadede düşük eğimli araç konseptinin daha iyi olduğunu düşünmelerine rağmen, kısa vadede bu değişikliğin sancılarının olacağını söyledi.

Key, "Bilirsiniz bu riskli bir şey ancak çalışmalarımıza göre, iki konseptin nasıl çalışabileceğine dair bazı kanıtlarımız var."

"Yüksek eğimli konseptin henüz tam olarak öldüğünü düşünmüyorum. Ancak geri adım atıp düşündüğünüzde, düşük eğimli konseptte daha fazlasının olabileceğini görüyorsunuz. Bu açıdan nasıl çalışacağına dair bazı fikirlerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.

Key, olası bir değişiklikte kısa vadede kaybettikleri yere basma gücünü telafi etmeyi öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Bu sene başında düşük eğim konseptine geçiş yapan Racing Point, rüzgar tünelinde ilk çalışmaya başladıklarında eski tasarıma göre birkaç saniye yavaş kaldıklarını kabul etmişti.

Key, "Bu geçiş sürecinde her şeyin üzerinde çok fazla çalışmanız lazım ve bunun için çok zamanımızın olduğunu söyleyemem. Gelecek sene kurallar büyük ölçüde bu seneki kurallar olacağı için, bu kadar kısıtlı bir süreçte bu kadar büyük bir değişiklik yapmaya gerek olup olmadığına karar vermeliyiz."

"Bu değişiklikte bir şeyler var ve bazı faydaları olabilir. Yer çekimi merkezi açısından bir faydası var ancak bu yaklaşımı faydalı kılacak bazı karakteristik faydalar da muhtemelen var." dedi.

Key, McLaren'ın olası gelişimin 2022'de yeni araçların gelecek olması nedeniyle kısıtlı raf ömrüne sahip olabileceği için temkinli olması gerektiğini söyledi.

Key, "Pratikte bir senelik aralıkta felsefeyi değiştirmek çok zor. Bir takımın bunu yaptığını biliyoruz ancak bunu yapma süreçleriyle alakalı büyük soru işaretleri var."

"Gerçek şu ki, arkasında çok fazla zamanı olmayacaksa, yeni kurallar geliyorsa konsept değiştirmenin mantıklı olup olmayacağını düşünmelisiniz. Bu farklı bir soru."

"Aerodinamik açıdan tamamen değiştiriyorsunuz. Bazı fikirler konusunda gerçekten sıfırdan başlıyorsunuz. Ancak biz, aynı diğerleri gibi bunun nasıl faydalarının olabileceğini görebiliyoruz."

"Tek soru işareti, bu prensipleri mevcut kurallarda uygulayıp uygulamamak. Şimdiden gelecek seneki araç için çalışmalara başladık."

"Mekanik açıdan büyük bir fark olmayacak çünkü milimetrelerden bahsediyoruz. Bu açıdan devasa değişiklik olmayacak."

"Süspansiyon çalışma aralıkları çok benzer olacak. Aracı benzer şekilde ayarlayacağız. Bununla birlikte süspansiyon iç mekanizmalarının ayarlanması çok daha kolay olacak. Bu yüzden mekanik açıdan değişiklik mümkün. Ancak aerodinamik açısından bunu bir senelik aralıkta yapmak çok zor." dedi.