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Formula 1 / Son dakika

McLaren da F1 takımından hisse satma fikrine açık!

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McLaren da F1 takımından hisse satma fikrine açık!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Abdullah Çelik, Featured writer
17 Haz 2020 21:49

McLaren'ın, F1 takımının rekabetçilik seviyesini arttırabilmek adına gerekli ekstra finansmanı sağlamak için takımın hisselerinin % 30'una kadar satışa açık olduğunu düşünülüyor.

McLaren Grubu, koronavirüs sürecinde yaşanan kriz nedeniyle son aylarda ekstra finansman bulabilmek için çalışmalar yaptı. Bu süreçte McLaren, bazı işçileri ile çalışmayı sonlandırmak zorunda kaldı.

İlk olarak Sky News'te ortaya çıkan bir habere göre McLaren, büyük ölçüde F1 takımını ve aynı zamanda IndyCar takımını içeren McLaren Racing bölümünden hisse satmayı planlıyor.

McLaren, 2021'den itibaren uygulanacak olan 145 milyon dolarlık bütçe sınırını, ilk 3 sıradaki takımlar mücadele edebilmek açısından bir fırsat olarak görüyor. Takım bu yüzden harcama limitine kolay ulaşabilmek ve 2022'deki yeni araç kurallarına en iyi şekilde hazırlanabilmek için yarış takımına ekstra finansman sağlayabileceği yollar arıyor.

Şu an için McLaren Racing'in hissedarları, ana şirket hissedarlarıyla aynı. Bu yüzden iddia edildiği gibi hisse satışı olursa, şirket içerisinde yeniden yapılanma olabilir.

McLaren Grubu'nun yaklaşık % 56'sı Bahreyn Mumtalakat Holding Şirketi'ne, % 14'ü Mansour Ojjeh'e, % 10'u Michael Latifi'ye ait. Kalan % 20 ise azınlık hissedarların.

Latifi'nin zaten borç anlaşması yaptığı Williams'a yatırım yapabileceği iddia ediliyor. Böyle bir şey yaparsa McLaren'daki varlığının nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Geçen ay McLaren Grubu 1200 civarında işçi çıkaracağını duyurmuştu. Bunlardan 70'i yarış departmanı tarafından olacaktı.

Şirket likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak için 275 milyon pound civarında yatırım almayı hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Williams da benzer bir şekilde yeni yatırımcılar aradığını, yapılacak görüşmeler sonucunda takımın satılmaya kadar gidebileceğini açıklamıştı.

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Editör Adam Cooper

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