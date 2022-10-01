McLaren da bütçe sınırını aşan takımlara gerekli cezanın verilmesini istiyor

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Red Bull ve Aston Martin'in bütçe sınırını aştığı iddiası, dünden bu yana gündemi oldukça meşgul ediyor ve hemen hemen tüm takımlar bu konudaki duruşlarını ortaya koydular.

McLaren patronu Andreas Seidl da eğer bir ihlal varsa, en ağır cezanın verilmesi taraftarı.

Seidl, "Şu anda elimizde herhangi bir ihlalin yapıldığına dair kanıt yok, bu nedenle sadece genel durum hakkında yorum yapabiliriz."

"Geride kalan 1.5 yıllık süre içerisinde biz de FIA tarafından denetlendik ve bu denetimler son derece titiz ve özenli bir şekilde gerçekleştirildi. Şimdi her türlü maliyetin doğru şekilde tespit edilebileceğine ve federasyonun farklı kuruluşlar arasında karşılaştırma yapma imkânına sahip olacağına inancım tam. Bu konuda hiç şüphem yok."

"Şeffaflık ilkesine tam manasıyla uyulması önemli çünkü eğer birisi daha fazla para harcar ve bütçeyi aşarsa, hız avantajı elde eder."

Press Conference Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Takım olarak, bütçe sınırının gelişinden bu yana, sorumlu olduğumuz personeli de etkileyen çok ciddi önlemler almak zorunda kaldık. Ayrıca personel sayısını da azaltmamız gerekti, insanlardan maaş kesintilerini kabul etmelerini istemek veya ödemelerin aynı seviyede kalması için pazarlık yapmak zorunda kaldık. Tüm bunlar çok ciddi şeyler."

"Fakat iki takım yeni çalışanlar işe alma konusunda çok agresif davrandı ve inanılmaz yüksek maaşlar ve çok cazip şirket ikramiyeleri sunarak aynı şeyi yapmaya devam etti. Formula 1'in içinde bulunduğu yeni gerçeklikte, bunun nasıl mümkün olduğunu hepimiz merak ediyoruz. Kendi kendimize bir şeyleri doğru yapıp yapmadığımızı soruyoruz."

"Bu nedenle, tüm bu hikayeye açıklık getirmek, bizim tarafımızdan sadece memnuniyetle karşılanabilir. Sonunda bir şeyleri gözden kaçırıp kaçırmadığımız ya da gerçekten bazı ihlaller yapılıp yapılmadığı ortaya çıkarsa, o zaman bazı takımların nasıl bizim göze alamayacağımız adımları atabildiğine dair net bir açıklamaya sahip olacağız."

"Sonuçta, mali düzenlemeler en az sportif düzenlemeler veya teknik düzenlemeler kadar önemli. Arada hiçbir fark yok."

"Önceki yılların sonuçlarının gözden geçirilmesine yol açabilecek bile olsa, FIA'nın durumu düzgün şekilde ele alması ve herhangi bir ihlal durumunda gerekli cezaları uygulaması çok önemli."