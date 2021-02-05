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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Coca Cola ile olan kontratını uzattı

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McLaren, Coca Cola ile olan kontratını uzattı
Ekleyen:
, Editör

McLaren, Coca Cola ile olan ortaklığını 2021 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

McLaren, 2018 Amerika Grand Prix'sinde ünlü Coca-Cola şirketiyle sponsorluk anlaşması imzalamıştı ve sonrasında ortaklık 2019-2020 yıllarında devam etti.

McLaren ve Coca Cola'nın bu ortaklığı, geride kalan süreçte her iki şirketi de memnun etti. Bundan ötürü taraflar anlaşmayı en az bir yıl daha uzatma kararı aldılar.

Yeni anlaşmanın ne kadar uzun süreyi kapsadığı bilinmiyor ancak tek yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Bu anlaşmayla beraber Coca Cola logoları MCL35M'nin kokpit kenarlarında yer alacak.

McLaren Satış ve Pazarlama Direktörü Mark Waller, Coca Cola'nın pilotların ve takımın içecek tedarikçisi olmasıyla ilgili şöyle dedi: "Coca-Cola, ikonik bir marka ve dünyanın en büyük tüketici markalarından bir tanesi. Coca-Cola'yı ilk kez üç sezon önce Formula 1'e getirdik ve o zamandan beri işbirliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla etkileşim kurmak adına yenilikçi kampanyaların başlatılmasına yol açtı."

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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