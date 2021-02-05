McLaren, Coca Cola ile olan kontratını uzattı

McLaren, 2018 Amerika Grand Prix'sinde ünlü Coca-Cola şirketiyle sponsorluk anlaşması imzalamıştı ve sonrasında ortaklık 2019-2020 yıllarında devam etti.

McLaren ve Coca Cola'nın bu ortaklığı, geride kalan süreçte her iki şirketi de memnun etti. Bundan ötürü taraflar anlaşmayı en az bir yıl daha uzatma kararı aldılar.

Yeni anlaşmanın ne kadar uzun süreyi kapsadığı bilinmiyor ancak tek yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Bu anlaşmayla beraber Coca Cola logoları MCL35M'nin kokpit kenarlarında yer alacak.

McLaren Satış ve Pazarlama Direktörü Mark Waller, Coca Cola'nın pilotların ve takımın içecek tedarikçisi olmasıyla ilgili şöyle dedi: "Coca-Cola, ikonik bir marka ve dünyanın en büyük tüketici markalarından bir tanesi. Coca-Cola'yı ilk kez üç sezon önce Formula 1'e getirdik ve o zamandan beri işbirliğimiz, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla etkileşim kurmak adına yenilikçi kampanyaların başlatılmasına yol açtı."