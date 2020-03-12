McLaren, Coca-Cola ile olan anlaşmasını uzattı

McLaren, 2018 Amerika Grand Prix'sinde ünlü Coca-Cola şirketiyle sponsorluk anlaşması imzalamıştı ve geçen yıl bu ortaklık uzatıldı.

Taraflar tek yıllık anlaşma imzalamıştı ve 2019'da başarılı geçen sezon her iki tarafa da fayda sağladı.

Coca-Cola, sporda daha uzun süre kalmak istiyordu ve McLaren'la olan anlaşmasını uzatmanın mantıklı bir karar olacağını düşündü.

Alınan kararla birlikte McLaren Racing ve Coca-Cola mevcut anlaşmayı bir yıl daha uzattılar. Buna göre Coca-Cola, 2020 sezonunda McLaren'ın içecek sponsoru olacak.

Taraflar, Lando Norris ve Carlos Sainz'in katılımıyla ortak bir “Coke Driven to Deliver" programı başlatacaklar.

Coca-Cola logosu, takımın araçlarında ve pilotların içeceklerinin kutusunda yer alacak.

Zak Brown, konuyla ilgili şöyle dedi: “Coca-Cola, dünyanın en ikonik markalarından biri ve ortaklığımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz."

"Son iki yılda birlikte dünyanın dört bir yanındaki taraflara özel deneyimler yaşattık ve Formula 1'e farklı bir kitle getirdik. Ortaklığımızı 2020 sezonunda genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Alakalı video