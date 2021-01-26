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Formula 1 / Son dakika

McLaren, CNBC ile olan kontratını yeniledi

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McLaren, CNBC ile olan kontratını yeniledi
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, Editör

McLaren, takım partnerlerinden CNBC ile olan mevcut kontratını uzun vadeli olarak uzattığını açıkladı.

2015 yılında Sauber'le Formula 1'e adım atan CNBC, 2017 sonunda biten kontratı uzatmayarak McLaren'a geçmişti.

Taraflar geride kalan üç yıllık süreçte birlikte çalıştılar ve McLaren'ın giderek artan performansı, CNBC'yi epey memnun etmişe benziyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan McLaren Racing, CNBC ile olan kontratın uzun vadeli olarak uzatıldığını duyurdu.

Anlaşmanın kaç yılı kapsadığı açıklanmadı ancak "çok yıllık" olduğun belirtildi. CNBC logoları yeni anlaşmanın bir parçası olarak Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun yarış tulumlarında yer alacak.

Ayrıca bu logolar, McLaren'ın 2021 ve sonrasındaki araçlarında da yer alacak.

McLaren Racing'in Ticari Direktörü Mark Waller, "CNBC, 2018'den bu yana ekibimiz için için değerli bir bir ortağı" derken, yeni kontrattan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

CNBC International Başkanı ve Genel Müdürü John Casey  ise McLaren'la olan çalışmalardan memnun olduklarını ve gelecekte bu ortaklığı devam ettirme konusunda heyecanlı olduklarını söyledi.

 
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Editör Kemal Şengül

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