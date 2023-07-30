Norris: "Nasıl yedinci olduk bilmiyorum"

Son üç yarışın flaş takımı McLaren, yüksek hızlı pistlerde iyi performans sergilediği için Spa-Francorchamps'a büyük umutlarla gelmişti.

Ancak hafta sonunu etkileyen yağmur her şeyi değiştirdi ve McLaren değişken koşulları esas alarak yere basma gücünü arttırmaya karar verdi.

Takımın bu kararı Cumartesi günü için çok işe yaradı, nitekim gün boyunca pist ıslaktı ve Oscar Piastri ikinci başladığı sprint yarışını aynı sırada tamamlayarak umut verdi.

Pazar günü ise Piastri ilk virajda olay yaşayarak yarış dışı kaldı, beklenen yağmur da gelmedi, dolayısıyla McLaren için kabus gibi bir yarış geride kaldı.

Dahası, takımın strateji seçimleri de sıkıntılıydı: orta hamurla başlayan Norris, ilk pitini erkenden yaptıktan sonra sert hamurla 12 tur gitti, bu 12 tur kendisini epey gerilere attı.

Günün sonunda yedinciliğe ulaşan Norris, bu sonuca şaşırdığını söylüyor.

Yarışın ilk yarısı hakkında konuşan Norris, "Tam anlamıyla korkunçtu. Öndeki araçlar yüzünden ikinci sektörde yeterince zorlayamamak gibi bir çemberin içinde sıkışıp kaldık."

"Herkes beni rahatça geçebiliyordu, henüz DRS bölgesine girmeden dahi geçiliyordum. Bu yüzden bir şeyler denemek zorunda hissettik ve sert hamura geçtik. Bu karar her şeyi daha da kötüleştirdi."

"Lastikleri ısıtabilmek için yeterince zamanım yoktu, pitten çıkar çıkmaz birkaç araca geçildim. İkinci sektörde gaza bassam da geçiliyordum."

"Son olarak yumuşak hamur tercihi yaptık ve işler bir anda normale döndü. Nasıl yedinci olduk hiçbir fikrim yok. Sonuncuymuşum gibi hissediyordum."

"Farklı pistlerde nasıl yaklaşımlar uygulayacağımızı tekrar düşünmeliyiz. Aynı ayarlar her zaman işe yaramayabilir. Hata yaptığımız kesin." dedi.