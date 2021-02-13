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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Cisco Webex ile anlaştı

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McLaren, Cisco Webex ile anlaştı
Ekleyen:
, Editör

Yeni sezon öncesinde partnerlerini ve sponsorlarını açıklamaya devam eden McLaren F1 ekibi, Cisco Webex firmasıyla ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

McLaren geçtiğimiz günlerde 2020 sonunda kontratı sona eren Splunk ve Coca Cola ile yeni kontrat imzaladığını açıklamıştı.

İngiliz ekip, yeni aracın lansmanına sadece üç gün kala yeni sponsorlarını açıklamaya başladı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, Cisco Webex'le 2021 sezonundan başlamak üzere çok yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

Cisco Webex platformu, McLaren Racing'in günlük aktiviteleri içine entegre edilerek, dünyada bulunan tüm noktalardan takımın tüm alanları ile bir ortaklık yaratacak.

Ortaklığın bir parçası olarak Cisco Webex şirketinin logoları, McLaren MCL35M Formula 1 aracının halo kısmında ve sidepodlarda yer alacak.

Ayrıca McLaren F1 sürücüleri Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun yarış kıyafetlerinde de yer alacak.

McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller şunları söyledi: “Bu ortaklığı açıklamaktan ve ekibimize Cisco Webex'i davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla bağlantı kurma kabiliyeti hiç bu kadar önemli olmamıştı ve Cisco Webex ile çalışmak, taraftarlarımızı ve ortaklarımızı ekibimizin kalbine yaklaştırmamıza yardımcı olacak."

 
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Editör Kemal Şengül

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