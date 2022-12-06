McLaren, Çin GP iptal edildiği için hayal kırıklığı yaşıyor

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Formula 1, normalde 2024 yılında 24 yarışa sahip olacaktı fakat Çin Grand Prix'si, ülkenin uyguladığı katı COVID-19 programı nedeniyle iptal edildi.

Çin'de hâlâ COVID-19 olan kişilere yönelik sert karantina kuralları var ve F1 bu riski almak istemedi.

Bundan ötürü Çin GP, bir kez daha orijinal takvimde yer almasına rağmen yeni sezonda F1'e ev sahipliği yapmayacak.

Çin'deki son yarış 2019 yılındaydı ve ardından COVID-19 pandemisi çıktığı için arka arkaya üç sene yarış düzenlenmedi.

Formula 1 şimdi alternatif seçeneklere bakıyor ve takvimi 24 yarışta tutmak için çaba gösteriyor. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmadı.

McLaren takımının CEO'su Zak Brown, Çin'in F1 takviminden çıkarılmasının tüm taraflar için kötü bir haber olduğunu söylüyor.

Brown, "Gelecek yıl Çin'e geri dönemeyecek olmamız çok yazık."

"Bizim için önemli bir pazar ve umarım yakında COVID-19 ile ilgili tüm sorunları çözebilirler."

"Böylece 2024'te geri gelebiliriz." dedi.

Brown, Çin'in yerini alacak yarışla ilgili de şöyle dedi: "Sadece uygun bir aday varsa değişiklik yapmaya değer."

"Sadece takvimdeki boşluğu doldurmak için Grand Prix düzenlememeliyiz."