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McLaren çifte podyum hedefliyor

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, pazar günü gerçekleştirilecek yarışta iki araçla birden podyuma çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

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Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında iki araçlar birden ilk üçe girmeyi başardı ve pazar günü için iyi bir başlangıç pozisyonu elde etmiş oldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, ön taraftan başlayacakları pazar günkü yarış için hedeflerini "çifte podyum" olarak belirledi.

Brown şöyle konuştu: "Harika bir performanstı, çok mutluyum."

"Oscar ve Lando gerçekten çok iyi sürüyorlar. Hafta sonunun başından beri kendilerine çok güveniyorlar ve McLaren'ın onlar için ürettiği araçtan kesinlikle her şeyi çıkarmayı başarıyorlar."

"Yarın zorlamaya devam edeceğiz ve sonra Max'i yakalayıp yakalayamayacağımızı göreceğiz."

"Şahsen başlangıç pozisyonlarımızı koruyabileceğimizi düşünüyorum. Bence her iki pilotumuz da podyuma çıkabilir."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Oscar şu anda harika bir performans sergiliyor, bu yüzden sözleşmesini üç yıl daha uzattık. İnanılmaz güçlü bir kadromuz ve gerçekten uyumlu bir ekibimiz var. Andrea Stella bu ekibi çok etkili şekilde yönetiyor."

"Herkes gerçekten iyi bir iş çıkardığı için sonuçlar da giderek artıyor."

"Ancak her zaman temkinli bir iyimserlikte olmayı tercih ederim, bu nedenle yılın başından beri her gün takım yerine getirebileceğimiz görevler vermeyi tercih ediyorum."

"Bence McLaren'daki herkes yaptıkları iş için övgüyü hak ediyor."

Brown, şampiyona dördüncüsü Aston Martin'i geçmeyi hedeflediklerini de ekledi.

"Sezon sona ermeden önce şampiyonada 4. sırada yer alan Aston Martin'i yakalayabileceğimize inanıyorum. Bunu yapmak için her hafta sonu mümkün olduğunca rekabetçi olmalı ve Fernando Alonso'nun önüne geçmeye çalışmalıyız, ki bu o kadar kolay değil."

"Rakiplerimizi geçmek için matematiksel bir olasılık olduğu sürece, zorlamaya devam etmeliyiz."

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Piastri: "Güncellemeye rağmen McLaren'ın sorunları aynı"

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