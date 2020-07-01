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Formula 1 / Son dakika

McLaren, çeşitliliği desteklemek için renk düzeninde değişiklik yaptı

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McLaren, çeşitliliği desteklemek için renk düzeninde değişiklik yaptı
Ekleyen:
, Editör
1 Tem 2020 12:40

McLaren Formula 1 takımı, bu hafta sonu koşulacak olan Avusturya Grand Prix’si öncesinde, sporun COVID-19 ve eşitsizlikle mücadelesi kapsamında MCL35’in renk düzeninde değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz hafta McLaren, dünya genelinde COVID-19 ile savaşan hayır kurumları için para toplamanın yanı sıra pandemi ile savaşan çalışanlar için, Formula 1’in #WeRaceAsOne hareketine destek vermişti.

Woking merkezli takım, tüm gelirlerin bu harekete bağışlanacağı özel bir ürün dizisini piyasaya süreceğini de açıklamıştı.

Bu hafta sonu başlayacak olan 2020 Formula 1 sezonu öncesinde McLaren, mücadele edeceği renk düzeninde güncellemeye gitti ve ırkçılık karşıtı mesajları Lando Norris ve Carlos Sainz’ın araçlarına ekledi.

Halo’ya eklenen gökkuşağına ek olarak, gökkuşağı renkleri sidepod bölgesine eklendi. Araç ayrıca, “Irkçılığa Son” mesajını Halo’da taşıyacak.

Mercedes de farklı bir renk düzeni tanıtmış ve siyah renkle kaplanan araçla beraber çeşitliliği desteklemişti.

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McLaren renk düzeni

McLaren renk düzeni
1/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren renk düzeni

McLaren renk düzeni
2/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren renk düzeni

McLaren renk düzeni
3/4

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren renk düzeni

McLaren renk düzeni
4/4

Fotoğraf: McLaren Racing

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Editör Cem Özel

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