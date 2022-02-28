McLaren, çaylaklar için 2021 F1 aracıyla test programı hazırlıyor

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Woking merkezli ekip, O'Ward'ı uzun vadede Formula 1'de yer alabilecek ve takım için yarışabilecek potansiyel adaylardan birisi olarak görüyor.

Bununla beraber Formula 1 aracını kullanma fırsatları, 2022 yılına kadar oldukça sınırlıydı ve şimdiye kadarki tek F1 testi, geçen yılki Abu Dhabi'de yaptığı testti.

Fakat Formula 1 kuraları gereği takımlar bu yıl en az iki cuma antrenman seansında çaylak bir sürücüyü piste çıkarmak zorundalar. O'Ward'ın da McLaren'la piste çıkma ihtimali oldukça yüksek.

McLaren, buna mümkün olduğunca iyi hazırlanmak istiyor ve bundan ötürü Meksikalı sürücüye yardım etmek için 2021 F1 aracıyla test programı hazırlamaya karar verdi.

F1'in 2022 test kurallarıyla beraber bu seçeneğin önü açıldı ve artık FIA, 2022 öncesindeki araçların kullanılmasına izin verilecek. Çünkü 2022 öncesi araçlar, mevcut konseptlere göre çok farklılar.

McLaren CEO'su Zak Brown, yeni kurallar sayesinde 2021 MCL35M F1 aracını genç sürücülerle yapılacak testlerde kullanacaklarını söyledi.

Brown, "Formula 1'de, bu yılki büyük kural değişikliği sayesinde yıllar sonra ilk kez, geçen yılki araçla test yapmamıza izin veriliyor."

"Biz de geçmişteki gibi bir test programına sahip olmak istiyoruz."

"Formula 1 kurallarına göre çaylak bir ismi iki yarış hafta sonunda aracınıza geçirmeniz gerekiyor fakat kimi koyacağımıza henüz karar vermedik. Fakat Pato, kesinlikle bir aday." dedi.

Patricio O'Ward, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Brown, McLaren'ın O'Ward gibi birini IndyCar'dan F1'e geçirme konusundaki istekliliğinin Amerika'daki başarılarından ziyade Formula 1 aracındaki performanslarına bağlı olacağını söyledi.

"Birisi F1'e geliyorsa, sonuçta çoğu şey Formula 1 aracında neler yaptığına bağlıdır. Bu yüzden test yapmamız gerekiyor. Yani IndyCar'da kazanmasıyla ilgili değil, F1 testleriyle, bunların Lando [Norris] ve Daniel [Ricciardo] ve diğer sürücülere kıyasla nasıl olduğuyla ilgili olacak."

"IndyCar'da şampiyonluğu kazanmanız, F1'e adapte olacağınız anlamına gelmez. Burada şampiyonluğu kazanamamanız da adapte olmayacağınız anlamına gelmez."

"İşte bu yüzden bu test programını hazırlıyoruz.”

O'Ward Cuma günü sürüş yapmak en olası aday olsa da, Brown diğer sürücülerin de değerlendirildiğini söyledi. Colton Herta'nın bu isimlerden birisi olduğu söyleniyor.

O'Ward'dan başka bir IndyCar sürücüsü olma ihtimali hakkında Brown, "Bu padoktan birisi olabilir." yanıtını verdi ve Herta'yı da "İyi ve etkileyici" bulduğunu belirtti.