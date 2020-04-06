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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"

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McLaren: "Çalışanları izne çıkarmaktan başka çaremiz yoktu"
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 07:49

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, maddi açıdan iyi durumda kalabilmek adına çalışanlarını izne çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Koronavirüs dünya çapında 1 milyon 275 bin kişiye ulaştı ve adeta hayat durma noktasına geldi. 

Formula 1, sezonun ilk sekiz yarışından altısını ertelerken, diğer ikisini iptal etti. Geliri olmayan, fakat ödeme yapmak zorunda olan takımlar da maddi kriz yaşamamak adına personel maaşlarında değişikliğe gitme kararı aldı.

İlk adım McLaren'dan geldi. McLaren, Carlos Sainz, Lando Norris, Zak Brown ve Andreas Seidl başta olmak üzere takımın bir kısmının maaşlarını azalttı. Diğer personel ise ücretsiz izne çıkarıldı.

Brown, bunu yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını itiraf etti.

McLaren Racing'in CEO'su, "İyi finanse edilen bir yarış ekibiyiz. Ancak herkesin sınırları var ve F1 ile ilgili konuşursak, çok fazla para kaybettiğimiz bir sır değil ve hissedarlarım F1'den değer yaratmamızı istiyorlar."

"Yani sadece kayıpların artmasına izin vermek bizim için bir seçenek değil."

"Sınırsız miktarda karalayabileceğim bir çek defterim yok. Bu yüzden yapılması gereken en sorumlu şey buydu ve açıkçası bunu yaparken hayal kırıklığına uğradım."

"Açıkçası bu, almak zorunda kaldığım en zor karardı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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