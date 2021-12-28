McLaren çalışanları 2022 F1 takvimi hakkında 'içlerini döktüler'

2021 için 23 yarış hedefleniyordu ancak pandemi nedeniyle sezon içerisinde programda birkaç değişiklik yapıldı ve sezon 22 yarış üzerinden gerçekleşti.

Takım çalışanlarına yönelik talepler yeterince zahmetliyken, art arda Meksika, Brezilya ve Katar'da gerçekleştirilen üçlü yarışlarla sezonun sonu özellikle yorucu oldu.

2022'de, yaz arasından sonraki sezonun ikinci yarısında, arka arkaya iki kez üçlü yarışlar var. Bu yedi haftada altı yarış anlamına geliyor, ilki Belçika/Hollanda/İtalya, ikincisi ise sadece bir hafta sonra Rusya/Singapur/Japonya olarak gerçekleştirilecek.

2017 sezonunun sonundan beri Ricciardo'nun performans koçu olarak çalışan Michael Italiano, bazı McLaren personelinin 2022 takviminden tam olarak hoşlanmadığını söyledi.

Italiano, Express Sport'a, "Garajda, gelecek yıl hakkında biraz içimizi döktük."

"Sanırım üç kez üçlü yarış var, arasında hafta olan sanırım sadece üç yarış var ve kalanlar ikili yarışlar."

"Şubat ayında başlıyoruz ama Kasım ayının ortasında bitiriyoruz. Yani daha erken bitiyor ama yine de bir yarış fazla yapıyoruz. Sezonu sıkıştırdılar."

"Singapur'dan Rusya'ya ve oradan da Japonya'ya gittiğimiz, lojistik ve toparlanma açısından kesinlikle çılgın olacak bir üçlü yarış var."

"Bu heyecan verici çünkü spor çok hızlı büyüyor ancak sürücülerin bakış açısından, F1'in devam ettiği takvimi fiziksel ve zihinsel olarak çok daha zor bir hale geliyor." dedi.

Italioano'nun yorumlarına karşılık, takvimde üç yerine iki kez üçlü yarış var ancak hepsi sezonun başlarında gerçekleşecek olan sadece üç bağımsız yarış olduğu konusunda haklı. Bunlar Avustralya, Emilia Romagna ve Miami Grand Prix'leri olacak.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Italiano, F1 sezonunun zorluklarıyla, Ricciardo'nun ve kendisinin en iyi şekilde nasıl başa çıkacağını bulmuş durumda.

"F1'deki ilk yılımda, kendime bakmaya pek odaklanmadım."

"Daniel ile iyi bir iş çıkardığımdan emin olmaya o kadar odaklanmıştım ki, sanırım o yıl yaklaşık üç kez hastalandım. Ancak kendime bakmıyorsam, Daniel'a hiçbir faydam olmadığını fark ettim."

"Bir koç ya da herhangi bir takım üyesi olarak kendinize iyi bakmalısınız çünkü bir yarışa giderseniz ve hastalanırsanız kimseye faydanız olmayacak."