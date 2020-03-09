McLaren, Buzz & Co ile anlaştı

Bu ortaklıkla beraber Buzz & Co'dan Daisuke Hasegawa, McLaren'ın Japonya'daki ortaklık gelişiminin başına Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Buzz & Co ile yaptığımız bu yeni ve yenilikçi anlaşma, işimizle ve Japon pazarındaki taraftarlarımızla olan bağlarımızı daha da genişletecek."

"Bay Daisuke'yi takımımızda ağırlamayı ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.