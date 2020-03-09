McLaren, Buzz & Co ile anlaştı
McLaren Racing, bugün 2020 Formula 1 sezonu için Buzz & Co ile yeni bir sponsorluk anlaşma imzaladığını açıkladı.
McLaren, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde çeşitli sponsorluk anlaşmaları imzalamıştı ve Avustralya GP öncesinde bunlara bir yenisini daha ekledi.
Buzz ile 2020 Formula 1 sezonu için anlaşan McLaren, anlaşma kapsamında şirket logolarının McLaren MCL35'in arka kanadının iç kısmında yer alacağını duyurdu.
Bu ortaklıkla beraber Buzz & Co'dan Daisuke Hasegawa, McLaren'ın Japonya'daki ortaklık gelişiminin başına Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Buzz & Co ile yaptığımız bu yeni ve yenilikçi anlaşma, işimizle ve Japon pazarındaki taraftarlarımızla olan bağlarımızı daha da genişletecek."
"Bay Daisuke'yi takımımızda ağırlamayı ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül
McLaren, Buzz & Co ile anlaştı
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