McLaren, büyük bir işe alım süreci başlattı

Woking merkezli takım, geliştirmelerini hızlandırmadan önce gelecek yılın ortasında bir rüzgar tüneli ve simülatörün devreye girmesini beklediklerini açıklasa da, şu an da gelişmekten geri durmuyor.

İstediği ilerlemeyi sağlayamadığı ve ilk üç takımdan oldukça gerilediği bir sezonun ardından McLaren, ilerlemek istiyorsa; bazı şeyleri geliştirmesi gerektiğini biliyor.

Abu Dabi GP hafta sonunda konuşan takım patronu Andreas Seidl, önümüzdeki 12 ay içerisinde takıma daha fazla personel getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Takım, sezon başındaki fren sorunlarının sezon içi geliştirme programı için sorunları tetiklemesinin; kaynak eksikliğini ortaya çıkardığını hissetti.

Seidl, "Bu sezon bize takımın kurulumu açısından sahip olduğumuz zayıflıkları gösterdi."

“Bu sorunlar sayesinde diğer takımlara kıyasla, özellikle mühendislik tarafında mevcut arabadaki gelişmelerle başa çıkabilmek ve emin olmak için yeterli kaynağa sahip olmadığımız bizim için bariz hale geldi."

“Bu nedenle bütçe sınırının altında kaldığımızdan emin olarak, finans departmanıyla birlikte sıkı bir çalışma ortaya koyduk."

“Bu, yaklaşık iki ay önce; gelecekte işleri daha paralel yapabilmek için daha fazla mühendis işe alma konusunda oldukça önemli bir kampanya başlatmamızı sağladı."

“Bence bu kesinlikle şu anda, sahip olduğumuz zayıf yönlerden biri. Umarım, gelecek yıl bu mühendislerden daha fazlasını bünyemize katarak bir adım daha atabileceğiz.” dedi.

Mechanics work on the car of Lando Norris, McLaren MCL36, in the garage

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images