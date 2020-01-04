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Formula 1 / Son dakika

McLaren, bütçe sınırını sonuna kadar kullanmayı planlıyor

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McLaren, bütçe sınırını sonuna kadar kullanmayı planlıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Edd Straw
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Oca 2020 11:15

McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2021’de gelecek olan bütçe sınırını sonuna kadar zorlayarak öndeki takımları yakalamak istediklerini söyledi.

F1’in 2021’de yürürlüğe girecek olan radikal teknik, sportif ve finansal kural değişikliklerinin bir parçası olarak, 175 milyon euro’luk bir bütçe sınırı getirilecek ve son yıllarda Mercedes, Ferrari ve Red Bull’un sahip olduğu üstünlük azaltılmaya çalışılacak.

Motorsport.com’a bütçe sınırı hakkında konuşan Seidl, “Hedefimiz, bütçe sınırının tamamını kullanarak çalışmak.”

“Net bir şekilde bütçe sınırının tamamını kullanmak istiyoruz, çünkü öndeki takımlarla tekrardan savaşabilmemiz için tek şans bu. Bütçe olarak eşit bir oyun alanında olmanız gerekiyor.” dedi.

McLaren bu sezon topladığı 145 puanla, 2012’den bu yana takımlar şampiyonasını ilk kez ilk dört içerisinde tamamladı. Ancak İngiliz ekip, üçüncü sıradaki Red Bull’un 272, şampiyon Mercedes’in ise 594 puan arkasında kaldı.

Gelecek olan bütçe sınırı, büyük takımların yeni kurallara daha iyi hazırlanmak için 2020’de rekor düzeyde harcama yapabileceklerine dair korkuları arttırdı. Ancak F1 CEO’su Chase Carey, bu şekilde taktiksel harcamaların olacağı düşüncelerini reddetti.

Seidl da bu düşünceyi doğruladı ve 2021 kural değişikliklerinden en çok yarar sağlayabilecek takımlardan biri olmasına rağmen, büyük kural değişikliklerinde daha iyi bir pozisyona gelmek için McLaren’ın gelecek sene harcamalarını yükseltmeyeceğini söyledi.

“Neyin ulaşılabilir olduğu konusunda gerçekçi olmalısınız. Eğer biri bize gelecek sene için 100 milyon euro daha fazla bütçe verse bile, ilk olarak bunu düzenlemeli ve bu kısa sürelik periyotta daha çok verim sağlayabilecek bir yapı oluşturmanız gerekiyor.”

“İşte bu yüzden 2020 hakkında çok endişeli değilim. Ayrıca gelecek senenin, harcamalar konusunda en masraflı sene olacağı iddialarından da endişelenmiyorum.”

“CFD ve rüzgar tüneli tarafında bir sınır var, yani yapabileceğiniz şeyler sınırlı ve performans farkı yaratan faktör aero olacak.”

“Yine de, şu an bulundukları pozisyon sayesinde herkesin önünde başlayacaklar, çünkü daha iyi bir iş yapıyorlar, daha iyi metodolojileri var, daha iyi süreçlere sahipler.”

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Editör Lewis Duncan

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