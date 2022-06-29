McLaren: "Bütçe sınırındaki belirsizlik, güncelleme çalışmalarını frenledi"

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Tüm dünyada yaşanan enflasyon artışı, Formula 1 takımlarını da vurmuş durumda. Takım patronları bu konuya çözüm bulmaya çalışıyorlar ancak bu süreçte bazı takımlar, bir adım atılana kadar güncellemeler üzerinde harcama yapma konusunda isteksizler.

McLaren yöneticileri, daha önceden yapmış oldukları açıklamada 140 milyon dolarlık bütçe sınırını aşmayı beklediklerini kabul etmişlerdi.

Takım Patronu Andreas Seidl, konuyla alakalı atılacak adımları öğrenene kadar, MCL36'da büyük güncelleme yapmayacaklarını açığa çıkardı.

Seidl, "Umarım, bütçe sınırı tarafında yaşadığımız kısıtlamalar nedeniyle, planladığımız güncellemeler konusunda el frenini çekmek zorunda kalan sadece biz değiliz."

"Ancak günümüzde daha sınırlı rüzgar tüneli süresiyle ilgili kısıtlamalarınız da var, bu yüzden rüzgar tüneli sürenizi nasıl kullandığınız konusunda gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor." dedi.

Griddeki birçok takım gibi McLaren da, her ne kadar büyük güncellemeleri durdurmuş olsa da mevcut aracı daha iyi anlayarak ve küçük değişiklikler yaparak aracından daha fazla performans çıkarabileceklerini düşünüyor.

Seidl, "Şu anda en önemli şey, sahip olduğumuz paketten daha fazla performans elde etmeye çalışmak. Sonrasında sezon boyunca araçta hangi küçük değişikliklerin olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

McLaren MCL36 nose cone Photo by: Francois Trembley / Motorsport Images

McLaren, sezon öncesi testlerde yaşadığı fren sorunlarının bedelini Bahreyn'de kötü bir başlangıç yaparak ödedi ancak takım, sonrasında iyi bir gelişme kaydetmeyi başardı.

Güç dengelerine baktığımızda ilk 3 sırada Red Bull, Ferrari ve Mercedes çok rahat görünüyor. McLaren için ulaşılabilecek en üst sıra takımlar şampiyonasında dördüncülük olacak gibi duruyor.

Seidl, 2022 aracının genel paket olarak 2021 aracından daha iyi olduğunu, düşük hızlı virajlar gibi bazı zayıf yönleri düzelttiklerini söyledi.

Seidl, "Geçen seneki, düşük hız gibi bazı zayıf yönlerimizi iyileştirdiğimizi düşünüyorum."

"Aracımızın şu anda kesinlikle her tür piste daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak aynı zamanda, bu araçlar çok yeni olduğu için, pistten piste mücadele ettiğimiz araçlar açısından farklılıklar oluyor."

"Bir hafta sonu 3. ya da 4. hızlı takım olurken, bir sonraki hafta sonu bir anda en hızlı 7. takım olabiliyorsunuz."

"Kendi açımızdan bakarsak, sezonumuz şu ana kadar inişli çıkışlı oldu. Bilindik sebeplerle zor başlangıç yaparken, Melbourne ve Imola'da gerçekten güçlü hafta sonu geçirdik. Ardından Monako öncesinde performans açısından daha zorlayıcı bir dönem oldu."

"Daha istikrarlı bir şekilde orta grubun zirvesinde olmak için gelişmeliyiz." dedi.