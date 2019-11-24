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Formula 1 / Son dakika

McLaren bütçe sınırına güvenmiyor

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McLaren bütçe sınırına güvenmiyor
24 Kas 2019 07:05

McLaren takım patronu Andreas Seidl, üç büyük takımın F1'deki başarının sadece para meselesi olmadığına inanıyor.

2021’de Formula 1’de büyük çaplı kural değişiklikleri olacak ve bu değişikliklerden birisi de 175 milyon dolarlık bütçe sınırının gelmesi olacak.

Andreas Seidl, 2021 yılındaki bu bütçe sınırının gride daha fazla eşitlik getireceğine inanıyor.

Ancak Seidl, lider takımların başarılarının sadece paradan kaynaklanmadığının farkında.

Seidl, “Büyük takımlar en tepedeler çünkü daha fazla paraları var. Ama aynı zamanda bizden daha iyi iş çıkarıyorlar. Bir kere bunun bilincinde olmamız gerekiyor.”

“Bütçe sınırı, gelecekte daha eşit mücadele kurallarına sahip olmanın tek yolu olduğu için çok önemli.”

“Bu düzenlemelerden yana olduğumuz sır değil. FIA ve FOM'u çok destekledik çünkü bu, geri dönüşümüz için bir sonraki önemli adım olacak.”

“Üç büyük takım yine daha fazla kaynak kullanacağı için büyük bir avantaja sahip olacak. Daha önce de söylediğim gibi, daha iyi bir iş yapıyorlar ve 2020'de de yapacaklar, bu yüzden bir avantajla başlıyor olacaklar.” dedi.

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