Formula 1 Singapur GP

McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”

McLaren CEO’su Zak Brown, Formula 1’deki bütçe sınırı kurallarına ilişkin tartışmaları "karmaşık" olarak nitelendirse de görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 14:20

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Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Williams Takım Patronu James Vowles’un, 2027 kural döngüsü öncesinde bütçe sınırı yapısında değişiklik yapılması yönündeki çağrılarına yanıt veren Zak Brown, sporun finansal kurallarını gözden geçirme konusunda açık fikirli olunması gerektiğini vurguladı.

Vowles, mevcut kuralların 2021’deki bütçe sınırı öncesinde devasa altyapılar kurmuş takımlara kalıcı avantaj sağladığını savunuyor. Williams patronu, takımların şampiyonadaki konumlarına göre altyapı (CapEx) veya operasyonel (OpEx) harcama limitlerinin dinamik şekilde ayarlanmasını öneriyor.

Bu öneri Alpine, Aston Martin, Audi ve Cadillac’tan kısmi destek görse da CapEx harcama limitlerinin genişletilmesine karşı çıkan Haas ve Racing Bulls’un engeline takılmış durumda. Ön sıradaki takımlarsa mevcut kısıtlamaların harcama savaşlarını önlediğini ve sporu finansal olarak koruduğunu savunuyor.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Son dünya şampiyonu McLaren’in CEO’su Zak Brown, takımlar arasındaki en büyük farkı altyapının değil, insan kaynağı ve kültürün yarattığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Spor olarak finansal, sportif ve teknik düzenlemeleri gözden geçirme konusunda iyi bir iş çıkardığımıza ve hep birlikte sporu ileriye taşımak için kolektif bir şekilde çalıştığımıza inanıyorum.”

“Sporumuz son derece karmaşık. Bence yarış takımları arasındaki en büyük farkı yaratan şey insan kalitesi ve marka kültürüdür.”

“Formula 1’deki en büyük altyapıya sahip olmadığımızı biliyorum; hatta en büyük ikinci veya üçüncü altyapı da bizde değil. Müşteri motoru kullanıyoruz.”

“Yıllarca bu şartlarla şampiyonluk kazanılamayacağını söylediler ama biz bunu başardık. Bunun nedeni, bir araya geldiğinde çok yüksek performans gösteren harika bir ekibe sahip olmamızdır."

Frederic Vasseur, Ferrari, Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Finansal tarafta atılan adımlara ve pist üzerindeki rekabete değinen Brown, sözlerini şöyle sürdürdü: "CapEx ve OpEx kalemlerini birleştirerek ileriye doğru bir adım attığımızı düşünüyorum.”

“Artık tıpkı kadronuza hangi pilotları katacağınıza karar verdiğiniz gibi, paranızı nereye yatıracağınıza da kendiniz karar veriyorsunuz.”

“Konu karmaşık ama ben her zaman açık fikirli olmaktan yanayım. Geçen yıla bakarsanız, Formula 1 tarihinin en yakın rekabetlerini izledik. Ben büyürken yarışlarda genelde bir veya iki takım kazanırdı, şimdiyse dört farklı takım kazanabiliyor.”

Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bu yıl beşinci sıradaki takım bile pole pozisyonu alabildi. Spor şu haliyle son derece rekabetçi ancak her türlü görüşmeye her zaman açığım."

Finansal kurallarda yapılacak herhangi bir değişikliğin F1 Komisyonu'nda resmi oylamaya sunulmadan önce FIA Bütçe Sınırı Yönetimi ve Finansal Danışma Komitesi'nden geçmesi gerekiyor. Birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilen bu süreçte Vowles'un teklifini kabul ettirmek için rakip takımlardan yeterli desteği toplayıp toplayamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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