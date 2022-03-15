McLaren, bütçe sınırı değişikliklerini görüşmeye hazır

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Formula 1'de takımlara geçen yılla birlikte 145 milyon dolarlık bütçe sınırı uygulanmaya başladı. Bu bütçe sınırı, bu yıl 5 milyon dolar daha azalarak 140 milyon dolar seviyesine indi.

Fakat dünya belli oranda krizden geçiyor ve yükselen enflasyon oranları, takımların maliyetlerini eskisine kıyasla artırdı.

Bu da takımların 140 milyon dolarlık sınırına uymasını zorlaştırıyor.

Red Bull'un patronu Christian Horner, geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çekerek Formula 1'in acilen adımlar atması gerektiğini söylüyordu.

McLaren patronu Andreas Seidl, geçmişte bütçe sınırının değişimine karşı olsalar da, şu an buna sıcak baktıklarını belirtiyor.

Seidl şöyle dedi: “Sağduyulu hareket etmek her zaman için önemlidir."

"Son haftalarda ve aylarda yaşanan olaylar, enflasyondaki yükseliş ve kriz göz önüne alındığında, tüm bunları tartışmamız ve neler yapılabileceğini görmemiz gerekiyor."

"Bu konuyu görüşmeye hazırız ve hem diğer takımlar hem de FIA ​​ile görüşeceğiz."

"Ek ve beklenmedik masraflar ortaya çıkmış olsa bile, her birimizin bütçe sınırında kalması gerekiyor."

"Görüşmeye açığız ve ayrıca - daha da önemlisi - her şeyin hakkaniyetli olması koşuluyla kararlara veya bütçe sınırında olası düzenlemelere açığız."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images