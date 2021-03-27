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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

McLaren bu yıl Red Bull ve Mercedes ile savaşabileceğini düşünmüyor

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, Editör

McLaren'dan Zak Brown, 2021 Formula 1 sezonunda Red Bull veya Mercedes'le savaş içerisine girebileceklerini düşünmüyor.

McLaren bu yıl Red Bull ve Mercedes ile savaşabileceğini düşünmüyor

McLaren, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerde güçlü bir performans sergilemeyi başardı ve bunu Bahreyn'deki cuma antrenmanlarında da devam ettirdi.

İngiliz ekip, şu anda Mercedes ve Red Bull'la benzer seviyede görünse de, bu iki takımın hız sakladığı düşünülüyor.

Dünkü basın toplantısında konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Mercedes ve Red Bull ile savaşabileceklerine inanmadığını dile getirdi.

Brown, "Bence hayır, orada olmayacağız."

"Bence gerçekçi olmalıyız. Mercedes ve Red Bull belli bir süredir ayrı bir ligdeydiler. Bu farkı kapatmayı umuyoruz ancak bu savaşta düzenli olarak yer alacağımızı düşünmek gerçekçi olmaz."

"Yine de o yoldayız ve umarım bu mücadeleye çok uzak olmayan bir zamanda katılabiliriz." dedi.

McLaren, Mercedes motoruna geçmesine rağmen şimdiye kadar oldukça sorunsuz ve iyi bir test/antrenman dönemi geçirmeyi başardı

Brown, şu ana kadar her şeyin McLaren'ın planladığı şekilde ilerlediğini doğruluyor.

Brown, "Bence düzgün bir kış test dönemi geçirdik ve yapmak istediğimiz her şeyi yaptık."

"Mercedes güç ünitesinin şasiye olan entegrasyonu da çok iyi gitti ve bu yüzden umduğumuz şeyi başardığımızı söyleyebilirim."

"Bu araçlar üzerinde çalışırken, ilerleme kaydetmeyi umarak testlerde her zaman bazı problemler yaşamayı beklersiniz. Ancak şu noktaya kadar her şey planladığımız gibi gitti."

"Sadece bu ilerlemeyi ve gelişimi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Ek rapor: Oleg Karpov.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Takımlar McLaren
Editör Kemal Şengül

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