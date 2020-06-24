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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"

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Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"
Ekleyen:
, Editör
24 Haz 2020 16:39

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, bu yılki yakın savaşta altıncılığa kadar gerileyebileceklerini itiraf ederken, Racing Point hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi testlerinde Racing Point'in hızı dikkat çekerken, aracın geçen yılki Mercedes'e benzerliği dikkat çekiciydi.

Bu yıl mücadelenin çok daha yoğun olacağını söyleyen McLaren CEO'su Zak Brown, Racing Point hakkında esprili bir açıklamada bulunurken, kendilerinin yoğun mücadelede altıncılığa kadar gerilebileceğini itiraf etti.

Brown, "Bu yıl daha zor zamanlar geçireceğiz. Racing Point çok hızlı. Araçları geçen yılki Mercedes'e benziyor, 2020'de hızlı olacaklarını tahmin edebiliriz çünkü o araç geçen yıl şampiyonluk kazandı!" diyerek esprili bir dil kullandı ve şöyle devam etti: "Racing Point ile savaşmak zor olacak. Kış aylarında çok fazla ilerleme kaydettiler."

"Renault'nun tıpkı Alfa Romeo gibi çok hızlı bir aracı var. Testlerin sonuna doğru AlphaTauri de iyi bir hıza sahipti ve Williams da geçen yıla göre gelişti. Bu yüzden bu sezon rakiplerimizle savaşmanın daha zor olacağına inanıyorum. Rakiplerimiz geliştiler... Bu yüzden dördüncü de olabiliriz altıncı da olabiliriz."

"Başarının anahtarı dayanıklılık, sürücülerin ve araçların istikrarlı bir performans sergilemesi olacak. Çünkü artık takımlar arasında neredeyse hiç hız farkı yok."

Zak Brown, McLaren'in yeni güncellemeler hazırladığını ancak yedek parça sıkıntısı çekebileceklerini belirtti.

“Mümkün olduğunca sık yeni parçalar getirmeye çalışacağız, ancak sıkı program nedeniyle yeni parçalara kıyasla yedek parça üretimine daha fazla dikkat edeceğiz. Diğerlerinin çoğunun da bu yaklaşımı benimseyeceğine inanıyorum, çünkü üst üste üç yarışa gideceğiz."

"Yeterli yedek parça olmalı. Formula 1, maliyetleri düşürmeye yönelik bir yol izlediği için hem bu yıl hem de gelecek yıl daha az güncellememiz olacak. Ancak kurallar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hepimiz yeni şartlarda çalışmayı öğrenmeliyiz."

"Umarım hızlı bir aracımız vardır. Kış testlerinin gidişatından memnunuz, ancak orta gruptaki mücadele eskiye kıyasla çok daha yakın olacak."

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Editör Kemal Şengül

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