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McLaren: "Bu hafta sonu hedefimiz yine ilk dört takımın arasına karışabilmek"

McLaren CEO'su Zak Brown'un ana hedefi, Alpine ile beşincilik mücadelesini sürdürebilmek ve bu tempoda ilerledikleri takdirde bu imkansız değil.

Altay Gök
Ekleyen:
TV Chef Gordon Ramsay with Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Sezona zorlu bir başlangıç yapan ve orta grubun arkalarında yer alarak birçok yarıştan puansız ayrılan McLaren için işler iyiye gitmeye başlıyor.

Avusturya'da Lando Norris'in aracına getirdiği güncellemelerle gelişim yarışında gaza basan takım, üç haftalık bir program kapsamında Silverstone ve Macaristan'a da güncelleme getirecek.

Norris'in aracındaki yeni parçaların etkisini gösterip göstermediği sorusuna ise olumlu yanıt verebiliriz, nitekim McLaren hafta sonu boyunca en iyi üçüncü takımdı ve Norris'in ana yarıştaki dördüncülüğü podyumun kıl payı kaçtığı anlamına geliyordu.

Bu hafta sonu Oscar Piastri'nin aracını da güncellemeye hazırlanan takımın şimdiki hedefi ise geçen yıl dördüncülüğü kaptırdıkları Alpine'i yakalamak.

RaceFans'a konuşan Zak Brown, "Alpine'i yenebilmek kesinlikle mümkün, ancak kolay olmayacak. Hızlı bir araçları, iyi performans gösterebilecek iki pilotları var. Eminim ki güncelleme de getireceklerdir."

"Avusturya, ne kadar güçlü olabileceğimizi gösteren pistlerden biriydi. Diğer yarışlarda da aynı performansı gösterebilmemiz ve tek pistle kısıtlı kalmamamız gerekmekte." 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Güncellemelerin devam edeceğini de belirten Brown, "Britanya'da nerede olacağımızı tahmin etmek istemiyorum, arzumuz bu hafta sonu yaptığımız gibi ilk dört takıma karışmak.

"Açıkçası ilk dört takımla aramızda büyük bir puan farkı var, kendilerini yakalamamız pek mümkün durmuyor. Alpine ile beşincilik mücadelesiyse devam ediyor."

"Umarım bu gelişim hızıyla devam ederiz ve ilk dört takımla saf hız anlamında mücadele fırsatı yakalayabiliriz."

"Bu hafta sonu Oscar'ın aracında da güncellemeler olacak, Lando'nun aracında birkaç ekstra parça da yer alacak. Yılın ilerleyen bölümlerinde bir diğer büyük güncelleme daha yapacağız."

"Alpine ile yarışta hata yapmamalıyız, iyi ve dayanıklı bir araca sahip olmalı, pit stopları sorunsuz atlatmalıyız ve şanssızlık yaşamamalıyız. Bu sayede Alpine ile mücadeleye devam edebiliriz." dedi.

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