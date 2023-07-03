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McLaren, Britanya'da özel krom renk düzeniyle yarışacak

McLaren, 60. yıl kutlamaları kapsamında Britanya GP'de krom renk düzeniyle yarışacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

McLaren, son yıllarda bazı yarışlara özel renk düzenleri tasarlıyordu ve bu yılki Monako GP için de aynı şeyi yapmışlardı. İngiliz ekip, Triple Crown başarısını onurlandırmak adına Indianapolis 500, Monako GP ve Le Mans 24 Saat'te zafere ulaşmış araçların renk düzenlerini, MCL60'da toplamıştı.

Kutlamalarına devam eden McLaren, 2006-2014 yılları arasında kullandığı krom renk düzenine geri döndüğünü duyurdu.

İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

Fotoğraf: Sam Hall

Bu renk düzeni, McLaren'ın partneri Google ile birlikte oluşturuldu. Google, Chrome web tarayıcısını Hamilton'ın şampiyon olduğu 2008 yılında piyasaya sürmüştü.

McLaren Britanya GP'ye özgü tasarladığı bu renk düzeninde büyük oranda krom kullansa da, aracın kendisi turuncu/siyah olmaya devam ediyor. Bu açıdan taraftarların bir kısmı hayal kırıklığına uğradı.

İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

Fotoğraf: Sam Hall

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Yarış tutkunlarının McLaren'ın klasik krom renk düzenini sevdiği sır değil."

"Google Chrome, Britanya Grand Prix'sinde takımımızın tarihini kutlamak için bu ikonik renk düzenini bazı unsurlarını geri getirmek istedi ve taraftarlarımıza istediklerini sunabildiğimiz için çok heyecanlıyız."

"Bu renk düzeninin birçok taraftarımız için harika anıları canlandıracağına eminim ve bu aracı Silverstone'da görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Chrome" renk düzeni, Norris ve Piastri için özel olarak tasarlanmış kasklar, botlar ve yarış takımları ile tamamlanacak.

Bir nevi McLaren, renk düzeni haricinde de önemli değişiklikler yapacak.

İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

İngiltere GP için McLaren MCL36 görünümü

Fotoğraf: Sam Hall

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