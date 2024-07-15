McLaren, Britanya Grand Prix'sinde en yüksek hız için neler yaptı?

McLaren, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde MCL38'in son hızını artırmak için yeni bir düşük yere basma kuvveti arka kanat düzeneği ile gelerek Red Bull üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti.

Pist ve koşullar için yere basma kuvveti ve sürtünme azaltma arasında doğru dengeyi bulmaya çalışan takımın elinde ayrıca üç farklı kiriş kanat versiyonu vardı.

Yeni arka kanat, takımın mevcutta sahip olduğu diğer yere basma kuvveti seçenekleriyle aynı DNA'dan yararlanmaya devam ediyor, ancak düzenlemelerde izin verilen mevcut kutu bölgesinin çok daha azını kaplayan bir ana planya ve üst kanatçık kullanıldı.

Özellikle, kanadın orta kısmı daha uzun süre daha düz ilerliyor ancak aynı zamanda uç plakaya yaklaşırken çok daha az agresif bir konikliğe sahip. Sonuç olarak köşe yarıçapı da daha az sıkı bir şekilde sarılmış.

Ana kanadın arka kenarına uyum sağlamak için üst kanadın geometrisi de açıklığı boyunca daha az bükülmüş ve diğer arka kanat çözümlerinde bulunan v şeklindeki alternatif yerine arka kenarın ortasında yarım ay şeklinde bir çentiğe sahip.

Kanadın uç bölümü de değiştirilmiş, en dıştaki kenar bölümü üçgen bir malzeme kesiti alınarak kırpılmış. Bu, uç girdabının davranışını değiştirerek, çevredeki yüzeylerde yapılan değişikliklerle (kırmızı ok) aynı hizaya gelmesini sağlayacaktır.

McLaren MCL38 arka soğutma karşılaştırması (oklu) Fotoğraf: Uncredited

Takım ayrıca Silverstone'da farklı bir arka motor kapağı ve soğutma düzenlemesine sahipti; üst soğutma panjurlarının açık olması yerine ısıyı tahliye etmeye yardımcı olmak için genişletilmiş bir açıklık kullanıldı.

Ancak, bu çözümü denedikten sonra hafta sonunun geri kalanında kullanmamayı tercih etti ve muhtemelen üretilen ısıyı tahliye etmek için her ikisinin de gerekli olabileceği önümüzdeki yarışların bazılarında yer alacak.

Mercedes daha fazla kazanç peşinde

Mercedes W15 ön fren kanalı karşılaştırması Fotoğraf: Uncredited

Son zamanlarda yükseliş trendinde olan Mercedes, Silverstone pistinin getirdiği zorlukları karşılamak için ön ve arka kanatları keserek Britanya Grand Prix'si için McLaren'e benzer bir yol izledi.

Ancak, motor kapağı için soğutma çözümleri üzerinde çalışmak yerine, ön ve arka fren kanallarında bazı ayarlamalar yaptı.

Aracın ön tarafındaki yeni düzenleme, Silverstone'da daha küçük bir varyantın tercih edilmesiyle, girişin boyutu ve şekli etrafında şekillendi.

Bu, pistin sıcaklıkları ve yüksek hızlı doğası göz önüne alındığında daha az soğutma gerektiğinden aerodinamik verimliliği artırmak içindi.

Silverstone'da kullanılan giriş (sağ üstte) alt uçta muadiline göre daha fazla incelirken, girişin içine girdikten sonra hava akışını yönlendirmek için kullanılan iç bölmeler de farklıydı.

Aston güncelleme yolu arıyor

Aston Martin AMR24 ön kanat karşılaştırması Fotoğraf: Uncredited

Aston Martin, Emilia Romagna Grand Prix'sinde AMR24 için, büyük ölçüde revize edilmiş bir ön kanat tasarımı da dahil olmak üzere bir dizi güncelleme yaptı, ancak ilerleme kaydetmek yerine aracı sürmeyi daha zor hale getirdi.

Ekip, bazı yetersizliklere yanıt ararken ve yeni tasarım şemasını optimize etmeye yardımcı olurken ön kanatta daha fazla değişiklik yaptı.

Bunlar, takımın sarkık profili bir kez daha sıkıştırmayı tercih ettiği ve aynı zamanda elemanın ön kenarını merkez çizgisi etrafında daha fazla yukarı çevirdiği için ana planyanın orta bölümüyle başlıyor (karşılaştırma için kırmızı çizgiye bakın).

Bu sadece kanadın orta bölümündeki basınç dağılımını değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda hava akışının aşağı doğru geçerken yörüngesini daha iyi yönetmeye yardımcı olurken, oynadığı rol açısından burundan daha fazlasını talep edecek.

Ayrıca, aşağı kuvvet üretimini ve arkaya doğru hava akışını (kırmızı ok) daha iyi yönetmek için akor yüksekliği de artırıldığından, üst kanadın açıklığı boyunca daha fazla bükülme bulunuyor.