McLaren, Britanya Grand Prix'sinde en yüksek hız için neler yaptı?
McLaren, İngiltere Grand Prix'sinde ortaya çıkan yeni arka kanat seçenekleriyle F1 güncelleme atağını sürdürdü
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada
McLaren, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde MCL38'in son hızını artırmak için yeni bir düşük yere basma kuvveti arka kanat düzeneği ile gelerek Red Bull üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti.
Pist ve koşullar için yere basma kuvveti ve sürtünme azaltma arasında doğru dengeyi bulmaya çalışan takımın elinde ayrıca üç farklı kiriş kanat versiyonu vardı.
Yeni arka kanat, takımın mevcutta sahip olduğu diğer yere basma kuvveti seçenekleriyle aynı DNA'dan yararlanmaya devam ediyor, ancak düzenlemelerde izin verilen mevcut kutu bölgesinin çok daha azını kaplayan bir ana planya ve üst kanatçık kullanıldı.
Özellikle, kanadın orta kısmı daha uzun süre daha düz ilerliyor ancak aynı zamanda uç plakaya yaklaşırken çok daha az agresif bir konikliğe sahip. Sonuç olarak köşe yarıçapı da daha az sıkı bir şekilde sarılmış.
Ana kanadın arka kenarına uyum sağlamak için üst kanadın geometrisi de açıklığı boyunca daha az bükülmüş ve diğer arka kanat çözümlerinde bulunan v şeklindeki alternatif yerine arka kenarın ortasında yarım ay şeklinde bir çentiğe sahip.
Kanadın uç bölümü de değiştirilmiş, en dıştaki kenar bölümü üçgen bir malzeme kesiti alınarak kırpılmış. Bu, uç girdabının davranışını değiştirerek, çevredeki yüzeylerde yapılan değişikliklerle (kırmızı ok) aynı hizaya gelmesini sağlayacaktır.
McLaren MCL38 arka soğutma karşılaştırması (oklu)
Fotoğraf: Uncredited
Takım ayrıca Silverstone'da farklı bir arka motor kapağı ve soğutma düzenlemesine sahipti; üst soğutma panjurlarının açık olması yerine ısıyı tahliye etmeye yardımcı olmak için genişletilmiş bir açıklık kullanıldı.
Ancak, bu çözümü denedikten sonra hafta sonunun geri kalanında kullanmamayı tercih etti ve muhtemelen üretilen ısıyı tahliye etmek için her ikisinin de gerekli olabileceği önümüzdeki yarışların bazılarında yer alacak.
Mercedes daha fazla kazanç peşinde
Mercedes W15 ön fren kanalı karşılaştırması
Fotoğraf: Uncredited
Son zamanlarda yükseliş trendinde olan Mercedes, Silverstone pistinin getirdiği zorlukları karşılamak için ön ve arka kanatları keserek Britanya Grand Prix'si için McLaren'e benzer bir yol izledi.
Ancak, motor kapağı için soğutma çözümleri üzerinde çalışmak yerine, ön ve arka fren kanallarında bazı ayarlamalar yaptı.
Aracın ön tarafındaki yeni düzenleme, Silverstone'da daha küçük bir varyantın tercih edilmesiyle, girişin boyutu ve şekli etrafında şekillendi.
Bu, pistin sıcaklıkları ve yüksek hızlı doğası göz önüne alındığında daha az soğutma gerektiğinden aerodinamik verimliliği artırmak içindi.
Silverstone'da kullanılan giriş (sağ üstte) alt uçta muadiline göre daha fazla incelirken, girişin içine girdikten sonra hava akışını yönlendirmek için kullanılan iç bölmeler de farklıydı.
Aston güncelleme yolu arıyor
Aston Martin AMR24 ön kanat karşılaştırması
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin, Emilia Romagna Grand Prix'sinde AMR24 için, büyük ölçüde revize edilmiş bir ön kanat tasarımı da dahil olmak üzere bir dizi güncelleme yaptı, ancak ilerleme kaydetmek yerine aracı sürmeyi daha zor hale getirdi.
Ekip, bazı yetersizliklere yanıt ararken ve yeni tasarım şemasını optimize etmeye yardımcı olurken ön kanatta daha fazla değişiklik yaptı.
Bunlar, takımın sarkık profili bir kez daha sıkıştırmayı tercih ettiği ve aynı zamanda elemanın ön kenarını merkez çizgisi etrafında daha fazla yukarı çevirdiği için ana planyanın orta bölümüyle başlıyor (karşılaştırma için kırmızı çizgiye bakın).
Bu sadece kanadın orta bölümündeki basınç dağılımını değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda hava akışının aşağı doğru geçerken yörüngesini daha iyi yönetmeye yardımcı olurken, oynadığı rol açısından burundan daha fazlasını talep edecek.
Ayrıca, aşağı kuvvet üretimini ve arkaya doğru hava akışını (kırmızı ok) daha iyi yönetmek için akor yüksekliği de artırıldığından, üst kanadın açıklığı boyunca daha fazla bükülme bulunuyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Coulthard'dan Piastri'ye: "Değişken koşulları kokpitten yönetmek zorundasınız"
McLaren'dan Red Bull'a gönderme: "Çirkin bir şekilde yarışmak bize göre değil"
Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!
Son Haberler
Mick Schumacher umutlu: "Formula 1 şu anda ulaşılabilir görünüyor"
Slater: "Sainz, geleceğine karar vermek için Mercedes ve Red Bull'u bekliyor"
Norris: "Macaristan'da güçlü olacağız"
WEC Sao Paulo: Toyota, Porsche'yi yenerek yarışı domine etti
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar