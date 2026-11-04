Formula 1 Meksika GP
McLaren Brezilya’ya güncellemelerle geliyor: Ön kanat tasarımı 2027’ye taşınacak
McLaren, Interlagos'a getireceği güncelleme paketiyle 2026 aracını güçlendirirken yeni ön kanat tasarımını 2027 sezonuna da taşımayı hedefliyor.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 4 Kas 2026 07:45
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Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Formula 1’de sezonun son virajına yaklaşılırken McLaren, Brezilya Grand Prix’sine ön kanat, arka kanat ve taban bileşenlerini içeren yeni bir güncelleme paketiyle gelmeye hazırlanıyor. Macaristan güncellemesinin ardından galibiyetler alsa da son yarışlarda tempo eksikliği yaşayan İngiliz ekibi, Red Bull ile arasındaki 17 puanlık farkı kapatarak takımlar şampiyonasında üçüncülüğü hedefliyor.
Takımın Aerodinami Direktörü Peter Prodromou, Sao Paulo’ya getirecekleri yeni ön kanat konseptinin doğrudan 2027 aracının lansman versiyonunda da yer alacağını açıkladı: "Normal geliştirme takvimimizin bir parçası olarak araca ön kanat, arka kanat ve bazı taban bileşenlerini kapsayan güncellemeler getiriyoruz.”
“Amacımız kaybettiğimiz zemini geri kazanmak, kalan yarışlarda performansımızı artırmak ve önümüzdeki yıla güçlü bir ivmeyle girmek."
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“São Paulo, geçmişte her zaman bize uyan bir pist oldu ve performans ölçümü açısından benzersiz karakteristik özellikler sunuyor."
“Bu güncellemelerin ön gruba bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olacağını umuyoruz. Sezon henüz bitmedi, bu yenilikler hem mevcut aracı geliştirmek hem de şampiyonadaki üçüncülük mücadelemize destek vermek üzere tasarlandı.”
“Brezilya’da edineceğimiz verileri önümüzdeki yılın geliştirme sürecinde etkili olarak kullanacağız. Özellikle getireceğimiz yeni ön kanat konseptini doğrudan 2027 aracımızın ilk versiyonuna taşımayı hedefliyoruz."
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