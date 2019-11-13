Mclaren, Brezilya’da şampiyona dördüncülüğünü garantilemek istiyor

Sürpriz olmadığı taktirde McLaren’ın bu hafta sonu şampiyona dördüncülüğünü garantilemesi bekleniyor.

Aynı zamanda pilotlar şampiyonasında altıncılık için savaşan Carlos Sainz, hedeflerinin dördüncülüğü garantilemek olduğunu dile getirdi.

“Interlagos harika bir pist ve kesinlikle yarışmak için eğlenceli bir yer. Taraftarlar her zaman çok tutkulu ve yarışın çok büyük bir geçmişi var.”

“Aracımızdan maksimumu almak ve daha fazla puan kazanmak amacıyla Brezilya'ya gidiyoruz. Sezon henüz bitmedi, iki yarış daha olacak olacak ve hâlâ mücadele edilebilecek pek çok puan var. Takımlar Şampiyonası'nda dördüncüğü garantilemeyi hedefliyoruz ve her ne kadar zor bir hedef olmasına rağmen, pilotlar şampiyonasında altıncı olmak için sonuna kadar zorlayacağım!"

Lando Norris de ilk kez Brezilya’da yarışacağı için heyecanlı.

“Brezilya'da yarışmak için sabırsızlanıyorum. Geçmişte müthiş yarışlara sahne oldu ve pazar günü kendi açımdan iyi bir yarış çıkarmayı umuyorum. Geçen yıl ilk seansta piste çıkmak bana pisti öğrenme fırsatı verdi, ancak simülatörde Cuma gününe başlar başlamaz performansımı en üst seviyeye çıkarabilmek adına çok çalışıyorum.”

“Hâlâ yapılacak işler var ve en iyi takımlara ne kadar yaklaşabileceğimizi görmek için her seansta çok zorlayacağız. Hâlâ çok uzaklar. en yakın rakiplerimiz ise bize çok yakınlar. Yine de iyi bir yarış çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Takım patronu Andreas Seidl ise, “Meksika ve Amerika'da Brezilya‘ya hazırlanabilmek İçin önemli olabilecek pek çok bilgi topladık. Interlagos bir başka yüksek rakım pisti ve Mexico City kadar kadar olmasa da, aracı bu koşullara ve karmaşık pist düzenine göre ayarlamak için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor.” dedi.