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McLaren, Brezilya GP'de yeniden start ile Verstappen'in kaderini değiştirmeye çalışmış

McLaren, Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinin yeniden startında Lando Norris'in aracına yeni yumuşak lastikler takmayı seçmesinin ardından, zaferi kovalamaya çalışmış.

Editör Müşra Demir
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren; Norris'in ilk virajda altıncı sıradan ikinci sıraya yükseldiği ve kullanılmış yumuşak lastiklerle yaptığı harika başlangıcın ardından, kırmızı bayrağın da etkisiyle strateji değiştirdi.

Çünkü yeniden startta güvenli oynamak ve Verstappen'in yaptığı gibi orijinal startta kullandığı yumuşak lastiklere bağlı kalmak yerine; ışıklar söndüğünde Norris'in liderliğe yükselmesi durumunda galibiyete uzanabileceğini düşündükleri için tamamen yeni bir sete yöneldiler.

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın lastik seçimi üzerinde kumar oynamaya değer olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Takımın Interlagos'ta Verstappen'i yenme şansı olup olmadığı sorulduğunda Stella, "Yaklaşımımız açısından, özellikle de kırmızı bayraktan sonra, kazanmak istedik."

"Başlangıçta en iyi yumuşak lastiklerimizi kullandık, böylece liderliği almaya çalışabilirdik. Belki de Verstappen'i alışılmadık bir pozisyona soktuk ve neler yapabileceğimizi gördük. Pite girdiği her an arayı kapatabiliriz diye düşündük."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Ancak McLaren'ın planı suya düştü çünkü Verstappen yerini korumayı başardı.

Britanyalı pilot, ilk turlarda Verstappen'i gölgede bırakıp kısa bir süre için mücadele etse de, McLaren ekibi bu yakın takibin lastikleri aşırı ısıttığını fark ettiğinden geri adım atmaları gerekti.

Stella şunları ekledi: "Liderliği alamadık. Pist üstünde çok yaklaştık ama sonrasında lastiklerimiz aşırı ısınmaya başladı. Hedeflediğimiz tur zamanlarına ulaşmayı düşünmemiz gerekiyordu çünkü Fernando o etapta o kadar da geride değildi ve bizimle kalabilir gibi görünüyordu."

"Elbette ilk bölümde çok çalıştık. Bence bundan sonra Verstappen bir kez daha durumu gerçekten yönetebilecek kadar avantaj yakaladı."

“Sanırım ne zaman biraz daha yaklaşmaya çalışsak, ona yakın göründüğümüz birkaç tur bile olsa; ilk andan sonra yapabileceğimiz pek bir şey yoktu.”

Cumartesi günü sprintin nasıl sonuçlandığını gören Stella, gerçekten farklı bir şey yapmak için startın tek fırsat olduğunun farkındaydı.

"Bu yüzden yeni lastiklerle liderliği ele geçirmek istedik ve Verstappen'in lider olduğu bu tür bir yarışın kaderini değiştirmek istedik."

“Bu tür bir sürekliliği Cumartesi ile kırmak istedik ama maalesef bunu kaçırdık. Liderliği almak için birkaç metreye ihtiacımız vardı ama olmadı. Bundan sonrası neredeyse sprintin tekrarıydı."

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

Norris, Verstappen'in önde rahat şekilde yarıştığı zaman, Red Bull'un lastiklerine daha iyi bakabildiği için ona meydan okumaya dair yapabileceği çok az şey olduğunu kabul ediyor.

"Sprintte gördüğümüze benziyordu. İlk 10-15, 17 turda çok geride değilim ama son etapta biraz fazla geride kaldım."

"Biraz daha yavaş mıyız ve ona ayak uydurmak için biraz daha zorluyorum ve sonra bunun bedelini mi ödüyorum, yoksa lastiklerimizin biraz bozulmasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Yavaş hızda arka tarafta biraz sıkıntı çekiyoruz. İşte bu noktada tur zamanı konusunda zorluk yaşıyoruz. Yani evet, geliştirilecek şeyler oldukça net."

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