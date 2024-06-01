McLaren, beklenmedik güncelleme başarısının sebeplerini anlamaya çalışıyor

Woking merkezli takım, Miami Grand Prix'sinde MCL38 aracına büyük bir güncelleme getirdi, bu da Lando Norris'in ilk F1 zaferini kazanmasına yardımcı oldu.

O zamandan beri, Norris Emilia Romagna Grand Prix'sinde ikinci sırayı aldı, takım arkadaşı Oscar Piastri ise geçen hafta sonu Monako'daki yarışta ikinci oldu.

McLaren, güncellemelerin takımı yarış zaferleri için mücadele edebilecek bir seviyeye taşımasından memnunken, yapılan değişikliklerin beklenenden daha büyük kazanımlar sağlaması nedeniyle biraz şaşkın durumda.

Takım patronu Andrea Stella, bu durumu anlamanın, takımın araba geliştirme sürecini daha iyi yönlendirmesi için kritik olduğunu söylüyor.

"Her koşulda daha fazla yere basma kuvveti bekliyorduk ve bunu elde ettik."

"Ancak araba, beklediğimizden daha iyi bir şekilde düşük hızlarda da iyi davranıyor gibi görünüyor. Bu, geliştirme araçlarımıza bakarak tahmin ettiğimizden biraz daha iyi olabilir, bu iyi bir haber."

"Elbette, bu durumu çok dikkatli bir şekilde anlamamız gerekiyor, böylece bu yönde daha fazla geliştirme yapmamız için doğru bilgiye sahip olabiliriz, çünkü bu, tur zamanı için çok avantajlı görünüyor ve düşük hızlı virajları olan pistlerde bizi rekabetçi hale getiriyor."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Erik Junius

Stella, beklenmedik iyileşmenin bir kısmını, araca olan güvenlerinin artmasıyla Norris ve Piastri'nin daha fazla zorlayabilmelerinden kaynaklandığını düşünüyor ancak aynı zamanda daha iyi anlaşılması gereken bazı teknik unsurlar da olduğunu belirtiyor.

"Araçtaki yükseltmelerin beklenenden biraz daha iyi çalışması durumu, haritanın geneli için geçerli."

"Bu, sadece düşük hıza özgü bir durum değil."

"Bizim için, şu an arabanın neden düşük hızlarda oldukça iyi olduğu hala netleştiremediğimiz bir konu. Ve bu soruya en doğru cevabı vermek önemli olduğu için erkenden sonuca varmak istemiyoruz."

"Bu daha fazla gelişmemiz için büyük bir fırsat olabilir, bu yüzden arabanın şimdi neden düşük hızlarda rekabetçi olduğunu tam olarak anlamamız gerekiyor."

Ancak Stella, arabanın beklenenden daha fazla performans göstermesinin fabrika/pist uyum sorunu olmadığını, çünkü gerçek yere basma kuvveti kazanımının hedefledikleri gibi olduğunu açıkça belirtiyor.

"Burada, beklenen ve pistte ölçülen veriler arasındaki korelasyonu ve farkları anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan değerlendirince işler beklediğimiz gibi gidiyor."

"Ancak bir başka önemli nokta da bu tür güncellemeleri ve ekstra aerodinamik verimliliği getirdiğinizde, ne kadar tur zamanı kazandığınız."

"Örneğin simülasyonda tur zamanı olarak x kadar kazanacağınızı düşünürsünüz. Ancak biz şu anda pist üzerinde x’ten biraz daha fazla kazanıyor gibi görünüyoruz. Yani bu, geliştirmeler ve pist tarafı arasındaki bağlantıyla ilgili değil. Tur zamanı açısından elde edilen kazancın simülasyondakinden biraz daha fazla görünmesiyle ilgili.”