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McLaren: "Bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi"

McLaren CEO'su Zak Brown, diğer takımların F1'de Max Verstappen ve Red Bull'a meydan okumaya başlamasının 'sadece bir zaman meselesi' olduğu konusunda uyardı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull, Verstappen'in geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde üst üste beşinci zaferini elde etmesiyle 2023 sezonuna art arda dokuz galibiyetle başladı.

Bu, Verstappen'in 2021'de ilk şampiyonluk sezonunun başlamasından bu yana son 53 Grand Prix'nin 32'sini kazandığı anlamına geliyor - Red Bull, F1'in daha yakın rekabet yaratma umuduyla getirilen yeni teknik düzenlemelerinin geçen yıl yürürlüğe girmesinden bu yana beş yarış hariç hepsini kazandı.

McLaren'in bu hafta sonu yapılacak Britanya GP'si için tasarladığı renk düzeninin tanıtımında konuşan Brown, söylentilere rağmen şu anda F1'in ticari cazibesinin yarışlardaki 'öngörülebilir' sonuçlar sebebiyle zarar görmediğini söyledi. Ayrıca Brown, ön taraftaki mücadele ilgi çekici olmasa da orta gruptaki mücadelenin heyecan verici olduğunu belirtti.

"Google bizim önemli bir ortağımız ve söylentilerin aksine Formula 1'in ticari ilgisinde herhangi bir gerileme görmüyorum."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the pit wall

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the pit wall

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bence Max'in dominasyonuna rağmen yarışın dengesi oldukça harika. Heyecan verici bir yarış için 20 araç gerekiyor ve kimin kazanacağına dair heyecan olmasa da bence yarışın dengesi oldukça heyecan verici."

Brown'a göre ilk dokuz yarışın yarısından daha azında Q3'e ulaşan Sergio Perez'in son performansları rakip takımlara umut veriyor.

"Bence bazı takımların Red Bull'a yetişmesi zaman meselesi."

"Sergio'nun performansını ele alırsak, rakiplerinin Red Bull'a yaklaşmasına sebep oluyor. Yani Red Bull'u bu kadar avantajlı konuma getiren aslında Max."

Büyük bir güncellemenin ardından McLaren, Lando Norris'in dördüncü olmasıyla 2022 Singapur GP'sinden bu yana en iyi sonucunu Avusturya'da elde etti.

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