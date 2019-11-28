McLaren, BAT, FxPro ve TUMI ile anlaştı

British American Tobacco, Avrupa Birliği'nin spor etkinliklerinde tütüm reklamcılığını sınırlandırmasının ardından on yıldan uzun bir süre önce spordan ayrılmıştı.

Fakat bu yıl McLaren'la birlikte spora geri döndüler.

Başarılı geçen ortaklığın ardından taraflar yeni bir anlaşma imzalamış gibi görünüyor.

Abu Dhabi Grand Prix'sinde BAT'ın Vuse Vapin markasına ait logolar McLaren aracının üstünde görülecek.

Ayrıca yeni anlaşma IndyCar'ıda kapsayacak ve McLaren araçlarında Glo ve Velo markaları görülecek.

Bu yıl tütün reklamının yasaklandığı ülkelerde 7-Eleven ve Dufry" gibi logolar görülmüştü.

Öte yandan prestijli seyahat aksesuarları üreticisi, TUMI, McLaren Racing ve McLaren Automotive'in resmi partneri de oldu.

2020 sezonundan itibaren McLaren, yıl boyunca TUMI valiz, çanta ve diğer aksesuarlarını kullanacak. Anlaşma kapsamında şirket logolarının araçta yer alması bekleniyor.

Son olarak McLaren, FxPro ile olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattı. 2020 yılında şirkete ait logolar aracın ön kanadında ve kokpitin etrafında görülecek.