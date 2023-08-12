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McLaren, başka bir büyük güncelleme planlıyor

McLaren takım patronu Andrea Stella, Woking merkezli takımın sezonun ikinci yarısında geliştirme çalışmalarına ara vermeyeceğini doğruladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Andrea Stella, Team Principal, McLaren and Zak Brown, CEO, McLaren Racing talk ahead of the race

McLaren, 2023 sezonunun ortasında araca son derece etkileyici bir güncelleme paketi getirerek orta sıralardan ön sıralara tırmandı.

Sezonun belirli noktasında bir sonraki yılın aracına konsantre olmanın çoğu takım için faydalı olacağı önceki yılların aksine, 2024 düzenlemeleri takımların yalnızca gelecek yılın aracına konsantre olmak için 2023 gelişimini durdurmalarına gerek olmadığı anlamına geliyor.

Bir takım büyük bir konsept değişikliğine gitmediği sürece, geliştirmeler gelecek yıl için de geçerli olacak ve McLaren takım patronu Stella, araçlarının şu an ile Abu Dabi'deki son yarış arasında daha fazla geliştirileceğini doğruladı.

Belçika'da medyaya verdiği demeçte Stella, "Kesinlikle bu paketin evrimi üzerinde çalışıyoruz. Yani başka bir karoser ve zemin için. Ancak hâlâ üzerinde geliştirmemiz gereken şeyler var." dedi.

Bu geliştirmelerin bir öncekine benzer bir hız artışı sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Stella gülümsedi.

Stella, "Göreceğiz, bunu söylemek çok zor." 

"Sanırım bu sefer ne olduğunu biraz anladık. Ancak üzerinde çalıştığımız şey sadece basit milimetreler değil, biraz kavramsal bir evrim."

"Dolayısıyla tüm aerodinamik evrimlerde olduğu gibi bir miktar belirsizlik var. Gerçekten de kanıtlar ancak bu tür şeyleri pistte test ettiğinizde ortaya çıkıyor çünkü iyi rüzgar tüneli korelasyonuna ve iyi CFD korelasyonuna sahip olsanız bile, her zaman sınırlı bilgiye sahipsiniz."

"Bu her takım için aynıdır, dolayısıyla bir şeyleri pistte test ettikten sonra onaylayabilirsiniz." dedi.

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