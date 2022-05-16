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Formula 1 / İspanya GP Haberler

McLaren, Barselona'ya yeni parçalar getireceğini doğruladı

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Barselona yarışı için önemli güncellemeler hazırladıklarını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
McLaren, Barselona'ya yeni parçalar getireceğini doğruladı
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McLaren bu yıl şimdiye kadar herhangi bir güncelleme getirmeyen takımların başında geliyordu ve temelde aracın zayıf noktalarını düzeltmek adına Barselona'yı bekliyordu.

Takım patronu Andreas Seidl, Barselona yarışı öncesi verdiği demeçte bu hafta sonu yeni güncellemeler getireceklerini doğruladı .

Seidl, "Miami'den umduğumuz sonucu almayı başaramamış olsak da takım tamamen Barselona'ya ve Avrupa'daki çifte yarışa odaklanmış durumda."

"Barselona, hızlı ve yavaş virajların yanı sıra, zorlu teknik bölümleriyle -her anlamda- komple bir pist. Önceki yıllarda takımımız orada iyi performans gösterdi, puanlar kazandı ve şimdi bunu devam ettirmek istiyoruz."

"Bu hafta sonu araca bazı yeni parçalar getireceğiz."

"Fakat burada tüm takımların yoğun bir programı olacağını düşünüyorum çünkü yılın bu noktasında herkes araçlarını geliştirmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu yüzden puan savaşı çok yoğun geçecek."

"Bu pistte yapılan kış testlerinde aracımız iyi performans göstermişti. Bu nedenle o günden bu yana yapılan tüm gelişim çalışmalarının ardından MCL36'nın hangi seviyeye geleceğini görmek ilginç olacak."

"Umarım ilk 10'da yer almak için yarışabilir ve önemli puanlar kazanabiliriz." dedi.

Lando Norris, ise şunları ekledi: "Miami hafta sonu düzenli olarak ön bölümde savaşmak için yeterince hızlı olmadığımızı gösterdi. Fakat iyimser kalmak önemli."

"Takım teknik güncellemeler üzerinde çalışıyor. Bu yüzden bunun arka arkaya yapılacak iki yarışa hazırlanırken bize yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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