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McLaren, Barselona'da MCL35M ile test yapıyor

Yeni sezon öncesi sürücülerini ısındıran takımlardan birisi de McLaren oldu.

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McLaren, Barselona'da MCL35M ile test yapıyor
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Çarşamba günü Barselona pistine gelen McLaren, burada bazı özel testler gerçekleştiriyor gibi görünüyor.

İngiliz ekip, daha önce sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapan piste 2021 MCL35M aracını getirirken, direksiyona geçen ilk isim Lando Norris oldu.

Bazı takımlar, Bahreyn'deki üç günlük testi mümkün olan en iyi şekilde değerlendirebilmek adına sürücülerini şimdiden ısındırıyorlar.

 

Böylece pilotlar ve mühendisler, test öncesinde yeniden ritim yakalıyor. 

Bunu birkaç senedir Ferrari yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fiorano'da Robert Schwartzman, Carlos Sainz ve Charles Leclerc piste çıkmış ve 2021 aracını sürmüştü.

McLaren Barselona'da kaç günlük bir test yapacağını açıklamadı fakat  Lando Norris'ten sonra direksiyona Oscar Piastri'nin geçmesi bekleniyor.

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