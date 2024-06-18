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Formula 1 İspanya GP

McLaren, Barselona'da geride olmayı beklemiyor

McLaren, MCL38 Formula 1 aracının düşük hızlı virajlardaki performansını arttırmanın, yüksek hızlı bölümlere zarar vermediğini düşünüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Woking merkezli ekibin son araçları yüksek hızlı virajlarda mükemmeldi, ancak Miami'ye gelen güncellemelerin ardından aracın karakteristiği biraz değişti.
En büyük performans adımının da düşük hızlı virajlarda atıldığı tespit edildi.
Fakat takımlar, en büyük zorluklardan birinin hem düşük hem de yüksek hızlı virajlarda iyi bir araca sahip olmak olduğunu keşfettikleri için, McLaren adına durumun böyle olup olmadığı büyük bir soru işareti.
Ancak orta ve yüksek hızlı virajlara sahip olan İspanya Grand Prix'si öncesinde McLaren, endişelenecek bir durum görmüyor.
Oscar Piastri, "Bence hâlâ kendimize güvenebiliriz."
"Yüksek hızlı bölümlerde zayıf olduğumuzu söyleyemem, sadece diğerleri bizi biraz yakaladı."
"Önlerde bir yerlerde olacağımıza gayet eminim. Red Bull'un orada şimdiye kadar olduğundan biraz daha güçlü olacağını düşünüyorum ama yine de mücadelenin içinde olacağımıza eminim." dedi.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Gizli yanıtlar

McLaren, Miami'den bu yana düşük hız performansının geliştiğinin farkında olsa da, başlangıçta bu ilerlemenin neden beklenenden daha fazla olduğu konusunda emin değildi.
Andrea Stella, "Üzerinde çalıştığımız bazı şeylerin, aracın düşük hızlı virajlardaki performansını geliştirdiğini anlamaya başladık."
"Ancak bu, paylaşmak istemediğimiz bir konu çünkü rakiplerin bunu incelemesini istemiyoruz."
"Bence bizim için, yaptığımız çalışmaların bir kısmının sonuç vermiş gibi görünmesi önemli çünkü gelişim çizgisi anlamında yolun sonunda değiliz."
"Yapabileceğimiz birkaç şey daha var. Bu sezon ve tabii ki 2025 aracı için daha fazla güncelleme yapmak üzere bunlara odaklanıyoruz." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Şampiyonluk savaşı

McLaren son üç yarışta 116 puan topladı ve 106 puan toplayan Red Bull ile 101 puan toplayan Ferrari'nin önünde en çok puan toplayan takım oldu.
Piastri, "Bence mücadelenin içindeyiz. Sanırım Kanada'da takım olarak en fazla puanı biz aldık, çok fazla değil ama bizim için kesinlikle çok iyi bir sonuç."
"Son birkaç hafta sonunda ikimiz de çok tutarlıydık. Bence çok farklı pistlerde güçlüydük."
"Hâlâ düzeltmemiz gereken bazı şeyler var. Küçük şeylerden bahsediyoruz ama şampiyonluk için savaşırken küçük şeyler büyük fark yaratıyor."
"Bu yüzden çok zor olacak çünkü Red Bull biraz önde başlıyor. Şu anda Ferrari'nin ne kadar gerisinde olduğumuzu bilmiyorum ama onlardan iyi puanlar aldığımız açık, bu yüzden kesinlikle mücadelede olduğumuzu düşünüyorum."
"Fakat bunu başarmak için yılın ikinci yarısında çok çalışmamız gerekecek." dedi.

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