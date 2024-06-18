McLaren, Barselona'da geride olmayı beklemiyor
McLaren, MCL38 Formula 1 aracının düşük hızlı virajlardaki performansını arttırmanın, yüksek hızlı bölümlere zarar vermediğini düşünüyor.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Şampiyonluk savaşı
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