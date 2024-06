McLaren, Barselona'da geride olmayı beklemiyor

Woking merkezli ekibin son araçları yüksek hızlı virajlarda mükemmeldi, ancak Miami'ye gelen güncellemelerin ardından aracın karakteristiği biraz değişti.

En büyük performans adımının da düşük hızlı virajlarda atıldığı tespit edildi.

Fakat takımlar, en büyük zorluklardan birinin hem düşük hem de yüksek hızlı virajlarda iyi bir araca sahip olmak olduğunu keşfettikleri için, McLaren adına durumun böyle olup olmadığı büyük bir soru işareti.

Ancak orta ve yüksek hızlı virajlara sahip olan İspanya Grand Prix'si öncesinde McLaren, endişelenecek bir durum görmüyor.

Oscar Piastri, "Bence hâlâ kendimize güvenebiliriz."

"Yüksek hızlı bölümlerde zayıf olduğumuzu söyleyemem, sadece diğerleri bizi biraz yakaladı."

"Önlerde bir yerlerde olacağımıza gayet eminim. Red Bull'un orada şimdiye kadar olduğundan biraz daha güçlü olacağını düşünüyorum ama yine de mücadelenin içinde olacağımıza eminim." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images