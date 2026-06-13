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Formula 1 İspanya GP

McLaren, Barselona'da bir kez daha 'çalışma yasağını' ihlal etti

McLaren, İspanya Grand Prix'si hafta sonunda çalışmalar gerçekleştirebilmek için Formula 1'in çalışma yasağı muafiyetlerinden birini daha kullanmak zorunda kaldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
McLaren MCL40

McLaren MCL40

Fotoğraf: Erik Junius

Formula 1'de takımların mekanik ekiplerinin gece saatlerinde çalışmasını kısıtlayan 'çalışma yasağı' kuralı bulunuyor. Ancak kurallar, takımlara sezon boyunca belirli sayıda muafiyet hakkı tanıyor.

McLaren, geçtiğimiz hafta Monako Grand Prix'sinde Lando Norris'in aracında yaşanan sorunların ardından bu hakkını kullanmıştı. Barselona'da ise cuma gününün ardından takım, ikinci antrenman seansını lider tamamlamasına rağmen gece boyunca çalıştı.

Takımın açıklamasına göre bunun nedeni, Mercedes güç ünitesinde olası sorunların önüne geçmek.

McLaren tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "McLaren Formula 1 Takımı, cuma günü üçüncü kısıtlı çalışma periyodu kapsamında sahip olduğu dört çalışma yasağı muafiyetinden ikincisini kullanacaktır."

"Takım, her iki MCL40 üzerinde önleyici çalışmalar gerçekleştirecektir."

"Her iki araçta da güç ünitesinin montajı ve entegrasyonunun dayanıklılığını artırmaya yardımcı olmak amacıyla izin verilen bazı kritik bileşenler değiştirilecektir."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Bahsedilen üçüncü kısıtlı çalışma periyodu, bir günün son seansının tamamlanmasından üç saat sonra başlayıp ertesi günün ilk seansından üç saat önce sona eriyor.

Barselona'da cuma günkü ikinci antrenman seansı yerel saatle 18:00'de sona erdiği için ekipler normal şartlarda 21:00 ile ertesi gün 09:30 arasında araçlar üzerinde çalışamıyor. Cumartesi günkü üçüncü antrenman seansı ise 12:30'da başlayacak.

McLaren, ikinci antrenman seansının ardından hem Norris hem de Oscar Piastri için belirlenen programın başarıyla tamamlandığını ve elde edilen verilerin takım için olumlu sinyaller verdiğini açıklamıştı.

Ancak takım aynı zamanda gece boyunca kapsamlı analiz çalışmalarının yapılacağının da sinyalini vermişti.

McLaren'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bununla birlikte, bugün McLaren'ın üç pilotundan toplanan büyük miktardaki veri, takımın gece boyunca çalışarak daha fazla performans elde etmesi adına umut verici işaretler sunuyor."

"Bu çalışmaların ardından takım, cumartesi günkü üçüncü antrenman seansına ve daha sonra gerçekleştirilecek kritik sıralama turlarına hazırlanacak."

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