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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

McLaren: "Bakü'deki takım talimatları Alpine'in baskısından kaynaklandı"

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Azerbaycan Grand Prix'sinde takım emirleri verme kararının Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in her iki Alpine aracı arasında sıkışmasından kaynaklandığını söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
McLaren: "Bakü'deki takım talimatları Alpine'in baskısından kaynaklandı"
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Norris ve Ricciardo, hayal kırıklığı yaratan sıralamanın ardından yarışa 11. ve 12. sırada farklı lastik sratejilerinde başladılar.

Fakat McLaren'ın hız eksikliği iki sürücünün de pozisyon kazanamamasına neden oldu ve Alpine pilotu Fernando Alonso'yu geçmek imkansızlaştı.

Ricciardo, ilk stintte takım arkadaşına karşı daha fazla tempoya sahip olduğunu söyledi ancak takım yerini korumasını istedi.

Ricciardo'nun sert lastik stratejisi ve sanal güvenlik aracı sırasında orta hamur için pite gelmesi Norris'in önünde çıkmasını sağladı.

Sonrasında Norris yarışın sonuna doğru Avustralyalı'yı geçmek istedi ancak McLaren, yine sürücülerin yerini korumasını istedi. Böylelikle Daniel Ricciardo yarışı sekizinci tamamlarken Lando Norris de dokuzuncu oldu.

Ricciardo, iki talimatın da birbirini eşitlediğini ve Norris'in arkada kalarak iyiliğin karşılığını verdiğini söyledi. Fakat Norris iki durumun pek kıyaslanabilir olmadığını düşünüyor.

Seidl, özellikle önlerindeki Fernando Alonso'yu geçemezken arkadaki Esteban Ocon'un baskısı altında sürücülerinin birbiriyle savaşmasının mantıksız olduğunu söyledi.

Seidl, Norris'in hayal kırıklığı hakkında şunları söyledi: "Radyodan, her sürücüden istediğimiz şeyi duyduk. Hırslı olmak ve kendisi için en iyi yarışı geçirmeye çalışmak."

"Takım, sürücüler birbirlerine çarpmadan ve iki aracı da kaybetme riskini almadan en iyi sonucu almak adına var."

"Daniel, yarışın başında Lando'yu geçseydi, bu yıl diğer bazı takımlarda gördüğümüz gibi sürekli yer değiştirirlerdi. Hem Alonso'nun arkasında kalırdık hem de Ocon'un araçlardan en az birini geçme riski olurdu."

"Planımız Fernando'nun arkasında her iki aracın da pozisyonu korumaktı, böylece Ocon'u kontrol altında tuttuğumuzdan emin olacaktık ve öyle de yaptık."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Seidl, sürücülerinin yarışmakta özgür olduğunu ancak koşulların aksine yol açtığını söyledi. Motorsport.com tarafından Bakü cadde pistinin tehlikeli doğasının bir etken olup olmadığı sorulan Siedl, "Evet, bu her zaman koşullara bağlı."

"Sürücülerimiz yarışmakta özgür ve her zaman iki sürücüye de iyi bir iş yapmaları için aynı fırsatları vermeye çalışıyoruz çünkü görevimiz bu."

"Fakat eğer farklı stratejilerdeysek takım olarak sonucu maksimize etmeye çalışmamız lazım." dedi.

Takım, Alonso'yu geçmek için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını çünkü stratejinin dışına çıkmanın trafik ile pite gelmelerine neden olacağını açıkladı.

Seidl, "Muhtemelen Fernando'yu geçmek için tek fırsatımız, eğer sekiz veya dokuzuncu turdaki birkaç aracın pite girdiği ilk sanal güvenlik aracı sırasında Lando ile birlikte pite gelselerdi olurdu."

"Fakat bunu yapsaydık trafiğe kalacağımızı biliyorduk ve düzlüklerdeki hız eksikliğimiz ile tekrar yükselmeyi başaramazdık. Gasly'e kıyasla yarışın dışında kalırdık."

"Bu yüzden dışarıda Fernando ile kalmak ve örneğin orta hamur lastikleri ilk stintte korumak ve öndeki araç pite geldiğinde zorlamak gibi fırsatların olup olmayacağını görmek doğru şeydi."

"Fakat lastikler çok fazla kalmamıştı ve pozisyonumuzda kalmak zorundaydık. Bence elimizde olanla en iyi sonucu aldık. Buradaki paketle daha fazlasını yapmak mümkün değildi." dedi.

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