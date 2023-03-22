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McLaren, Bakü için hazırladığı güncellemelerden memnun

McLaren'dan Andrea Stella, İngiliz ekibin Bakü için hazırladığı güncellemelerin "bekledikleri doğrultuda" olduğunu söylüyor.

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McLaren, Bakü için hazırladığı güncellemelerden memnun
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McLaren, kışın 2023 F1 aracının gelişiminde istediği adımları atamamasının ardından sezona hedeflediği yerde başlayamadı.

İngiliz ekip, gelişim yönünü istediği noktaya getirmesinin ardından güncelleme çalışmalarına hız verdi ve ilk paket Bakü'ye gelecek.

Bu paketle takımın hedefi ilk beş takım arasına dönmek ve ilk veriler takıma epey umut vermiş durumda.

Stella, "Aracın zayıflıklarından bahsederken aerodinamik verimliliği kastediyoruz."

"Fakat bu aracın çok fazla sürüklenmeye sahip olduğu anlamına gelmiyor."

"Sadece yere basma gücü/sürükleme oranı düşündüğümüz kadar verimli değil. Bu bizim ana zayıflığımız."

"Bakü için yeni güncellemeler hazırlıyoruz ve ilk rakamlar umut verici görünüyor."

"Umarım bu güncellemeler beşinci sıraya ulaşmamızı sağlar. Fakat bu, takımın bu sezonki hedefleri için yeterli değil."

"Biz ilk dörde girmeyi istiyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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