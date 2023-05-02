McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor

McLaren, Bakü'de Lando Norris'in elde ettiği dokuzunculukla önemli puanlar almayı başardı. Takım nispeten iyimser çünkü Bakü, kağıt üzerinde MCL60 için en iyi pist değildi ve buna rağmen Norris, takıma önemli puanlar getirdi.

Bu performans tesadüf değil çünkü takım, Bakü'ye bu yılki ilk büyük güncellemesini getirdi ve aracın görünüşünü nispeten değiştirdi.

Takım patronu Andrea Stella, yeni güncellemelerin takımın ileriye doğru gitmesine yardım ettiğini doğruladı fakat net yorum için birkaç yarış daha görmeyi bekliyor.

Stella, Azerbaycan Grand Prix'sinin sonunda yaptığı açıklamada, "Hafta sonundaki ana odak noktamız her zaman yarışa hazırlanmak oldu çünkü puanların en çok dağıtıldığı yer burası."

"Görevimiz ilk dört aracın arkasında bitirmekti ve bunu başardık. Dolayısıyla bu sonuçtan memnunuz. Bu sonucun aracı geliştirmemiz sayesinde mümkün olmasından da memnunuz. Bunun ne kadarının piste özgü olduğunu, diğer rakiplerimize kıyasla ne kadar geliştiğimizi önümüzdeki yarışlarda göreceğiz."

"Bazı rakiplerimizin hafta sonu boyunca performanslarını en iyi şekilde kullanamadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekecek, özellikle de biraz sıkıntılı bir hafta sonu geçirmiş gibi görünen Alpine'e karşı temkinli olmalıyız."

"Fakat Bakü'den pek çok olumlu şeyle ayrılacağımızı düşünüyorum. Özellikle Oscar'dan [Piastri] çok etkilendik, yarışta kendini biraz kötü hissetmesine rağmen hiç hata yapmadı ve gerçekten temiz bir sürüş sergiledi."

"Bu da olumlu haberlerin bir parçası. Tabii ki çok çok sağlam bir sürücü olan Lando da yine temiz bir hafta sonu geçirdi ve çok faydalı birkaç puan aldı." dedi.

Takımın getirdiği güncellemelerle ilgili soru üzerine Stella, "Bu pist için, sizin de gördüğünüz üzere yeni bir kiriş kanadığımız vardı. Ayrıca arka kanadın, genel verimliliğin ve sürtünmenin azaltılmasına yardımcı olan alt kısmı ve üst bölümüyle ilerleme kaydettik."

"Bence şu anki temel problem, sürüklenmeyi azaltıp düzlüklerde daha hızlı olmak, bunu yaparken de virajlarda yeterince hızlı olmak. Şu anda eksik olan verimlilik tam olarak bu."

"Bu hemen hemen tüm sürüklenme seviyelerinde, tüm arka kanat seviyelerinde gerçekleşen bir şey. Bunun gibi pistlerde bunu daha da fazla hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla aracın düzlük hızını artırmak için kesinlikle yapılması gereken işler var." dedi.

Stella düzlüklerde daha fazla hıza sahip olmanın geçiş yapmalarına yardımcı olabileceğini ancak bunun yarış hızını arttırmakla eş anlamlı olmadığını belirtti.

"Her zaman verimlilik hakkında konuştuğumu duyarsınız. Mesela Alpine daha küçük bir arka kanada sahip. Ancak bu yarış temposu sorunlarını çözmüyor, çünkü düzlüklerde daha hızlı, virajlarda daha yavaş olabilirsiniz."

"Red Bull gibi bir araç, verimli olduğunda, küçük bir arka kanat kullanabilir ve yine de iyi bir viraj tutuşuna sahip olabilir"

"Bu aerodinamiyi genel anlamda geliştirmekle mümkün olan bir şey. Biz de tam olarak bunu yakalamamız gerektiğini biliyoruz."